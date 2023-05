Week-end de la Pentecôte : ce vendredi classé rouge dans le sens des départs, selon Bison Futé

Prudence si vous prenez la route ce vendredi pour profiter de votre week-end prolongé de la Pentecôte, le dernier avant les vacances d'été. Bison Futé classe rouge la journée de vendredi dans le sens des départs partout dans le pays. La journée est classée orange dans le sens des retours.

La journée de samedi, elle, est classée orange dans le sens des départs, indique Bison Futé, mais elle sera verte dans le sens des retours. La journée de dimanche est également classée verte, dans le sens des départs et des retours, tout comme la journée de lundi. En revanche, les retours pourraient s'annoncer plus compliqués dans le nord-ouest ce lundi : Bison Futé classe orange cette partie de la France.

Un vendredi qui s'annonce embouteillé

La journée de vendredi sera difficile pour les automobilistes qui partent en week-end prolongé, notamment en fin d'après-midi. Bison Futé vous conseille d'éviter plusieurs axes afin de ne pas vous retrouver bloqués dans les embouteillages :

quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h,

évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 17h à 21h,

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 12h à 22h et entre Rouen et Caen, de 15h à 21h,

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 14h à 22h,

évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 17h à 19h,

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 17h à 22h,

évitez la nationale 12 entre Rennes et Morlaix de 17h à 19h.

La fin du week-end de l'Ascension chargée

La circulation était particulièrement chargée pour la fin du grand week-end de l'Ascension dimanche 21 mai. Plus de 900 km de bouchons cumulés avaient été enregistrés au niveau national en fin d'après-midi dimanche, a indiqué Bison Futé.

Pour ce dimanche classé "noir" dans le sens des retours sur "tous les grands axes du pays", selon Bison futé, les difficultés les plus importantes étaient enregistrées sur l'A7 (Marseille vers Lyon) et l'A10 (l'Aquitaine), avec plus de 100 km de bouchons pour chacune d'elles, ainsi que sur l'A75 (Clermont-Ferrand à Béziers), avec près de 90 de congestion.