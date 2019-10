Week-end de la Toussaint : la journée de jeudi classée orange dans le sens des départs, rouge en Île-de-France

France

Vous serez nombreux sur les routes, jeudi 31 octobre, pour le début du week-end de la Toussaint. Bison Futé, l'organisme qui évalue l'importance du trafic routier, a classé cette journée en orange sur tout le territoire dans le sens des départs. Il hisse même le drapeau rouge en Île-de-France. "Circuler sur les routes de France sera relativement compliqué", prévient l'organisme. En effet, "la conjugaison du dernier weekend de vacances scolaires avec le long weekend de la Toussaint devrait entraîner des déplacements plus nombreux sur les routes de France que lors des weekends précédents". La journée de dimanche sera classée verte, ce qui correspond à une "circulation habituelle", mais la partie Ouest du territoire sera en orange.

La circulation sera difficile jeudi 31 octobre sur tout le territoire et en particulier en Île-de-France © Visactu -

Quitter ou traverser l'Île-de-France avant 12h jeudi, évitez les grandes métropoles entre 16h et 19h

Toute la France sera concernée par les difficultés jeudi. Il sera cependant particulièrement difficile de circuler en Île-de-France. "Quittez ou traversez l'Île-de-France avant 12h", préconise donc Bison Futé.

De la même manière, il est préférable d'éviter de quitter ou de regagner les grandes métropoles (comme Aix-en-Provence, Tours, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Rouen et Grenoble) entre 16h et 19h. Il sera notamment compliqué de circuler sur l'A13 vers la Normandie, l'A10 entre Orléans et Tours mais aussi à hauteur de Bordeaux. Des difficultés sont à prévoir dans les secteurs de Montpellier et Toulouse. Les environs de Grenoble et Lyon seront également susceptibles d'être encombrés, tout comme les accès au tunnel du Mont-Blanc.

L'Ouest en orange dimanche

Si la journée de dimanche est classée verte dans le sens des retours sur une majeure partie de la France, la partie Ouest du territoire est en orange. En effet, la fin des vacances scolaires sera conjuguée à la fin du week-end prolongé. "Les axes de liaison entre la Normandie ou la Bretagne et l'Île-de-France" seront touchés, prévient Bison Futé, qui recommande donc de rentrer en Île-de-France ou de traverser la région avant 13h.

Il est également préconisé de ne pas quitter ou rejoindre les grandes métropoles (comme Montpellier, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Toulouse ou Rouen) entre 14h et 19h car "d'importantes difficultés ont attendues sur les axes convergeant vers les grandes agglomérations". Les autoroutes A13, A11 et A10 pourront être très chargées entre 11h et 20h.