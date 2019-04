Week-end de Pâques : à bord d'un véhicule rapide d'intervention avec la gendarmerie de l'Indre

Les week-end prolongés, comme celui de Pâques, sont propices aux infractions au code de la route. Les gendarmes de l'Indre ont donc décidé de renforcer leurs contrôles pour inciter les automobilistes à être prudents.

Depuis le début de l'année, il y a eu deux morts sur les routes de l'Indre et vingt-six blessés : c'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque.

Des "chasseurs" de véhicules en infraction

Le véhicule rapide d'intervention est stationné discrètement près de l'A20 et attend les informations d'autres gendarmes, postés un peu plus loin. Au volant, l'adjudant Johann Beauguyon, formé au pilotage de la Mégane 3 RS depuis sept ans. "Il y a ce qu'on appelle un opérateur débarqué qui n'est pas à l'intérieur du véhicule. _Il va mesurer la vitesse de tous les véhicules qui montent vers Paris et descendent vers Limoges_. En cas d'infraction à la vitesse suffisamment importante, il va nous communiquer les informations sur le véhicule et on partira l'intercepter", explique le pilote de véhicule rapide d'intervention.

La Mégane 3 RS peut rouler jusqu'à 260 kilomètres/heure pour suivre un véhicule en infraction. Avec ses 275 chevaux, l'adjudant Beauguyon peut très vite monter en vitesse : "100 kilomètres/heure en 5 secondes 9 et moins de 20 secondes pour atteindre les 200 kilomètres, cela suffit amplement pour intercepter".

Ce matin-là, aucun excès de vitesse important n'est à signaler sur l'A20. Le binôme à bord de la Mégane 3 RS change donc de position et se poste à bord de la départementale 951, au niveau de Luant. Sur son chemin, le véhicule de gendarmerie croise un camion benne. Le conducteur a le téléphone portable à la main, le véhicule rapide d'intervention s'arrête et fait demi-tour pour prendre en chasse le camion benne. "A partir du moment où la personne regarde son téléphone et pas la route, s'il y a un cycliste ou un tracteur, il peut vite y avoir de graves conséquences", détaille l'adjudant Beauguyon.

Vincent, 31 ans, conduisait avec le téléphone à la main. Résultat : une amende de 90 euros et trois points en moins sur le permis. © Radio France - Maïwenn Bordron

Portable à la main : 90 euros d'amende et trois points en moins sur le permis

Les gyrophares bleus s'allument, ainsi que la sirène du véhicule qui part à toute vitesse en sens inverse pour retrouver le camion benne. Il n'est plus sur la départementale 951 mais a changé de direction au niveau de l'échangeur numéro 15 de l'A20. C'est à ce moment-là que la Mégane 3 RS se rabat devant le conducteur. A l'arrière du véhicule de la gendarmerie, un message apparaît sur panneau d'affichage lumineux : "Gendarmerie nationale. Suivez-moi". Impossible de le louper, le conducteur en infraction obtempère et suit le véhicule rapide d'intervention sur une aire d'autoroute. "Quand on vous a croisé, vous aviez votre téléphone à la main monsieur. Vous savez que c'est interdit", lance l'adjudant Beauguyon au conducteur du camion benne. "_Oui, je regardais si j'avais des message_s", répond-il sans chercher à réfuter les faits. Le conducteur est un ouvrier de 31 ans qui se rendait sur son lieu de travail, il n'a plus que dix points sur son permis et vient d'en perdre trois autres à cause de cette nouvelle infraction au code de la route.

Les points je m'en fous, c'est plutôt les sous, ça m'apprendra : le week-end de Pâques, ça va me coûter cher

Un conducteur de camion qui vient d'avoir une amende pour téléphone portable au volant

Un peu plus tard, alors qu'ils rentrent à Châteauroux, les gendarmes contrôlent une autre conductrice de 20 ans, également avec le portable à la main.