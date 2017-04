Week-end de Pâques : circulation dense sur les routes dans toutes les régions, lundi rouge pour les retours

De nombreux bouchons sont attendus au départ des grandes villes vendredi et samedi, ainsi que lundi pour les retours du week-end de Pâques, a annoncé mercredi Bison Futé, en précisant que ce week-end sera le plus difficile de toutes les vacances scolaires de printemps sur les routes.

Le week-end de Pâques s'annonce comme "le plus difficile de toutes les vacances scolaires de printemps" sur les routes, a indiqué mercredi Bison Futé dans un communiqué. Les déplacements concernent en effet les trois zones puisque ce sera le début des congés pour la zone A, la deuxième semaine pour la zone B et la fin des vacances pour la zone C.

Lundi rouge pour les retours

Ce week-end marque également la fin des congés scolaires de la Belgique et du Luxembourg, d'où proviennent de nombreux touristes présents en France actuellement. Et surtout, c'est un week-end prolongé, le lundi 17 avril -celui de Pâques - étant férié. La circulation pour la journée de lundi est d'ailleurs classée rouge par Bison Futé au niveau national dans le sens des retours, avec des difficultés à partir de 15 heures qui se rapprocheront petit à petit des grandes villes, avant de disparaître vers 20 heures.

Des bouchons pourraient se former dès vendredi au départ des grandes villes. Bison Futé a classé la journée orange au niveau national dans le sens des départs et verte dans celui des retours. Samedi, des bouchons sont attendus jusqu'à 15 heures au départ des grandes villes. Au niveau national, la circulation sera classée orange dans le sens des départs et verte dans celui des arrivées. En région Auvergne-Rhône-Alpes, Bison Futé voit même rouge samedi dans le sens des départs et orange pour les arrivées.

Opérations de prévention

Dimanche, la circulation sera normale dans le sens des départs comme dans celui des retours, à l'exception de quelques difficultés dues aux retours anticipés de vacances, notamment au départ de la région Rhône-Alpes en direction de l'Ile-de-France.

Les prévisions de circulation pour le week-end de Pâques. - Bison Futé

En prévision de la circulation dense de ce week-end, des messages de prévention routière ont été lancés et des opérations de sensibilisation des automobilistes organisées par les autorités et les services de l'état, d'autant que la mortalité routière a connu une hausse de 4,3% en mars par rapport à il y a un an, selon les derniers chiffres de la Sécurité routière.

