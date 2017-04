Week-end de Pâques : contrôles renforcés sur les routes de l'Hérault

Gendarmes et policiers sont mobilisés au bord des routes de l'Hérault pendant ce week-end prolongé de Pâques. On attend beaucoup de monde au départ des grandes villes en direction du sud et des plages. La journée de lundi est classée rouge dans le sens des retours.

C'est le premier long week-end de printemps. De nombreux bouchons sont attendus au départ des grandes villes et notamment sur l'autoroute A9. La journée de lundi est classée rouge dans le sens des retours. Du coup, les forces de l'ordre vont multiplier les contrôles routiers dans l'Hérault.

Du côté des gendarmes, l'accent sera mis sur "les excès de vitesses, les stupéfiants et l'alcoolémie", détaille le commandant Thierry Duffau. "Le plus important c'est de faire une pause sur environ toutes les deux heures sur l'autoroute", explique Thierry Duffau.

"Une pause toutes les deux heures" - Thierry Duffau

107 km/heure au lieu de 50

Les contrôles ont déjà commencé ce vendredi, veille du week-end de Pâques. Les policiers ont interpellé un motard qui roulait à 107 km/heure au lieu de 50 sur l'avenue Pierre-Mendes France à Montpellier.

Le conducteur, un homme âgé d'une cinquantaine d'années a dû repartir à pied. Son permis lui a été retiré immédiatement. L'homme est un récidiviste.

Prévisions de circulation