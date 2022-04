Week-end de Pâques en Normandie : sur l'A13, les voyageurs invités à mieux appréhender les pauses

La Sanef met en place ce vendredi et ce samedi plusieurs ateliers de sensibilisation pour lutter contre la somnolence au volant sur l'A13. Elle invite les voyageurs à une "Pause de Rêve" pour arriver à destination en toute sécurité.

Un massage sur la route avant d'aller à la mer. Des conseils diététiques pour ne pas s'endormir au volant. La Sanef et son pôle sécurité routière organisent ce vendredi et ce samedi plusieurs ateliers de sensibilisation. L'objectif est d'inviter les voyageurs à faire des pauses, voire plus, à mieux les appréhender.

Opération détente pour lutter contre la fatigue

"Je fais une pause de 15 minutes après le déjeuner, je me fais masser car j'étais tendu dans le dos", explique Christian. Ce vacancier prend la route direction Deauville. "Mes muscles se détendent maintenant, c'étaient des spaghettis. Ils sont démêlés maintenant", poursuit-il.

Sur l'aire de Vironvay Nord sur l'A13, Luc fait des massages pour détendre les automobilistes. © Radio France - Bradley de Souza

Luc participe à cette opération de sensibilisation. C'est lui qui masse. "On les détend, on incite les gens à faire des pauses avec l'idée qu'il est mieux de s'endormir sur une table de massage qu'au volant de sa voiture. Le message est le suivant : si vous êtes tendus ou fatigués, arrêtez-vous, venez vous reposer sur nos tables de massage et ces 15 minutes ne seront jamais perdues", assure-t-il.

Jean-Luc part en vacances en bord de mer. Il s'est arrêter pour faire le plein de fruits secs. "C'est bon et ça va me donner de l'énergie pour continuer la route", raconte-t-il. Sandra Ferreira, diététicienne, veut faire passer ce message. "Plutôt qu'un paquet de chips bien pratique, une petite barre chocolatée bien pratique, les fruits secs, c'est aussi pratique sauf que c'est meilleur pour la santé. C'est riche en fibre, en protéine, ça va vous caler, vous donner de l'énergie pour faire des kilomètres", sourit-elle.

Même si vous avez de l'énergie, il est quand même recommandé de s'arrêter toutes les deux heures. En France, en 2020, un accident sur cinq était lié à la somnolence selon une étude de l'Association des sociétés françaises d’autoroute.