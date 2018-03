Creutzwald, France

Le week-end de Pâques, c'est maintenant. Peut-être allez vous prendre la voiture pour aller voir votre famille ou vos proches, le temps de ce week-end de 4 jours en Moselle. Les routes s'annoncent chargées et le trafic dense. C'est aussi le début des vacances scolaires en Belgique et au Luxembourg, les frontaliers risquent de se déplacer sur les routes de Moselle.

Plus de 300 lycéens de Creutzwald étaient invités à réfléchir sur les conséquences des prises de risque sur la route. En effet, les 18-24 ans sont "les plus touchés par la mortalité routière", indique Stéphanie Maring. Elle est directrice de l'association Alert 57, qui recueille la parole des familles victimes d'accidents routiers. "Ils veulent tester les limites. Cela passe par la vitesse, la consommation d'alcool ou la prise de stupéfiants. Mais aussi par l'utilisation du téléphone portable qui est responsable de beaucoup d'accidents. Les plus jeunes se pensent parfaitement capables de conduire et de consulter leur téléphone en même temps", ajoute-t-elle.

L'animation était effectuée par des pompiers, des gendarmes et des responsables d'associations de victimes de la route © Radio France - Roméo van Mastrigt

Et forcément, en ce week-end de Pâques, c'est tout particulièrement vrai. "C'est l'occasion de rassemblements familiaux partout en France, mais les jeunes en profitent aussi pour faire la fête car il y a plusieurs jours pour récupérer. Les longs week-end comme cela sont mortels", souligne la directrice de cette association mosellane.

Le sujet laisse quelques lycéens indifférents mais en touche d'autres plus profondément. Benoit est un lycéen de 18 ans, quatre de ses amis sont décédés dans "l'accident du Garang" survenu en 2013 à Creutzwald. "C'était une priorité à droite et le véhicule à droite est arrivé beaucoup trop vite ..." Maintenant, Benoît a changé son comportement, il prend toujours le téléphone du conducteur quand il est dans son véhicule.

En 2017, en Moselle, 52 personnes sont décédées sur les routes, 5 de plus qu'en 2016.