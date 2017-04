Les routes auvergnates sous surveillance pour ce long week-end de Pâques

C'est un des week-ends les plus chargés sur les routes. Bison Futé a classé la journée de samedi en rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Les contrôles routiers vont donc se multiplier sur le réseau secondaire et les autoroutes. C'était le cas ce vendredi sur l'A89.

C'est une des périodes les plus denses de l'année en matière de trafic routier. Ce long week-end de Pâques est combiné aux vacances scolaires sur l'ensemble territoire, alors fatalement il y a aura beaucoup de monde au volant, notamment ce samedi dans notre région. Les grands axes et le réseau secondaire seront donc particulièrement surveillés en Auvergne.

Les gendarmes au péage des Martres-d'Artière sur l'A89 © Radio France - Eric Le Bihan

C'était le cas ce vendredi sur la D2009 entre Bressolles et Chemilly dans l'Allier. Mais aussi au péage des Martres-d'Artière sur l'A89 dans le sens Clermont - Lyon. La préfète du Puy-de-Dôme, Danièle Polvé-Montmasson, s'est d'ailleurs rendue sur place en fin d'opération. Il faut dire que 10 personnes ont perdu la vie sur les routes puydômoises depuis le début de l'année 2017. C'est un décès de plus que l'an dernier à la même période.

La préfète du Puy-de-Dôme Danièle Polvé-Montmasson © Radio France - Eric Le Bihan

L'opération de contrôle menée vendredi sur l'A89 a permis de relever de nombreux excès de vitesse malgré la densité du trafic, mais aussi d'autres infractions. Dans le viseur des gendarmes : les vitres teintées des véhicules. Après avoir fait de la prévention pendant deux mois, les forces de l'ordre sanctionnent depuis le 1er mars. Et les automobilistes ne comprennent pas toujours pourquoi. L'occasion de faire le point avec le capitaine Delapierre, commandant de l'escadron de sécurité routière du Puy-de-Dôme.

Contrôle routier au péage des Martres-d'Artière sur l'A89. #securiteroutiere pic.twitter.com/zxUyCkvW2e — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) April 14, 2017

Bison Futé a classé ce samedi en orange au niveau national dans le sens des départs, et même en rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, samedi est classé vert au niveau national et orange en Auvergne-Rhône-Alpes. La journée de dimanche, jour de Pâques, a été classée verte au niveau national et en orange en Île-de-France, dans le Grand-Est, et en Bourgogne-Franche-Comté. Le lundi de Pâques est classé rouge au niveau national.