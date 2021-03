De fortes perturbations sont à prévoir ce week-end de Pâques sur la ligne SNCF entre Paris et Orléans. De nombreux trains ne circuleront pas en raison de travaux de rénovations sur la ligne.

Week-end de Pâques très perturbé sur la ligne SNCF entre Paris et Orléans

La circulation des trains entre Paris et Orléans sera très perturbée ce week-end de Pâques, en raison des travaux d'amélioration effectués par la SNCF. A partir de ce samedi à 10 heures, plus aucun train ne circulera, dans les deux sens, et ce jusqu'au lundi, 16 heures.

Des travaux sont aussi prévus entre Orléans et Blois : à partir de samedi 14 heures et jusqu'à dimanche 16 heures, il n'y aura aucun train en circulation sur cette ligne.

Des bus de substitution

Quelques bus sont prévus sur les deux lignes pour assurer le service, mais attention, il faut réserver son billet à l’avance sur le site de la SNCF ou l'application. Pour connaître le détail des trains et bus en circulation ce week-end sur la ligne Paris-Orléans-Tours, rendez-vous ICI.

Il s'agit du premier gros week-end de travaux sur les voies depuis le début de l'année. Deux autres week-end de perturbations sont à prévoir : du 13 au 16 mai ainsi que du 22 au 24 mai.

Comme depuis le début de l'année, en semaine, les travaux se poursuivent : aucun train ne circule entre 9h30 à 14h30 dans le sens Paris > Orléans et de 12 heures à 17 heures dans le sens Orléans > Paris. Dans ce sens, le vendredi, le trafic reprend à 15h30. Le détail des horaires et des bus de substitution est à retrouver ICI.