Week-end de Pentecôte : aucun train entre Nantes et Ancenis en raison de travaux

La circulation des trains sera totalement interrompue pendant plus de 30 heures lors du long week-end de Pentecôte entre Nantes et Ancenis. Cette mesure prendra effet le samedi 4 juin à 21 heures et s'étendra jusqu'au lundi 6 juin à 6 heures. Cette fermeture de la ligne est la conséquence de travaux de signalisation qui doivent être menés pour améliorer le système ferroviaire du Blottereau. C'est sur ce site, à la sortie de Nantes, qu'un important chantier a été lancé en 2019. En novembre 2022, il va permettre de regrouper sur un même lieu les activités ferroviaires aujourd'hui reparties entre l'île de Nantes (gare d'Etat) et Nantes-Blottereau.

Terminus à Angers pour les TGV

Les travaux menés au cours du week-end de Pentecôte vont être effectués sans interruption, ce qui explique la coupure totale du trafic. Les TER sont remplacés par des autocars. Quant au TGV, certains seront supprimés, d'autres déviés par Rennes mais la plupart partiront et arriveront à Angers. Les voyageurs y seront acheminés en car. Entre Nantes et Paris, il faudra donc compter un temps de trajet d'environ trois heures contre deux en temps normal. La SNCF a mis toutes les informations de trafic sur son site internet.