Week-end de Pentecôte : interruption du trafic SNCF sur de nombreuses lignes en Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire, France

Le week-end de Pentecôte s'annonce très compliqué pour les voyageurs qui ont choisi le train pour se déplacer en Centre-Val de Loire. SNCF Réseau procède à de nombreux travaux de renouvellement des équipements de la voie. Ce sera le quatrième week-end d'interruption de circulation sur de nombreuses lignes de la Région. Les départs seront tout de même assurés aux premières heures de la matinée samedi 8 juin, ainsi que les retours en fin de journée le lundi 10 juin.

Dans la perspective de cette interruption de trafic, la SNCF recommande aux voyageurs de reporter leur trajet. Des cars de substitution seront mis en place dans certains cas. Retrouvez les prévisions de trafic ci-dessous ligne par ligne ou sur le site ter sncf.

Tours-Orléans-Paris

La circulation des trains Rémi (Orléans-Toury-Paris-Austerlitz) et Rémi express (Tours-Les Aubrais-Paris-Austerlitz et Orléans-Paris-Austerlitz) est interrompue du samedi 8 juin 9h55 au lundi 10 juin 16h entre Orléans et Paris. Attention, des cars de substitution sont proposés entre les Aubrais et Paris, mais le nombre de place est limité. Il faut donc réserver un billet au tarif unique de 10 euros en gare ou sur oui.sncf. Pour les clients abonnés, il faut tout de même acheter ces billets.

Orléans-Tours

Aucun train ne circulera entre Orléans et Tours du samedi 8 juin 20h au dimanche 9 juin 14h.

Orléans-Vierzon-Bourges-Nevers

Aucun train ne circulera sur la ligne entre Orléans et Vierzon du samedi 8 juin 10h50 au lundi 10 juin 16h10. Les clients sont invités à reporter leur voyage. Les horaires des autocars peuvent varier selon les conditions de circulation routière. L’accès est limité selon les places disponibles, et le transport des vélos n’est pas assuré.

Tours-Vierzon-Bourges-Nevers

La réalisation de ces travaux nécessite l’interruption de toute circulation ferroviaire du samedi 8 juin 11h15 au lundi 10 juin 15h35. Durant cette période, aucun train ne circulera entre Tours, Vierzon et Nevers. La desserte des trains terminus/origine Bléré-la-Croix ou Saint-Aignan-Noyers reste possible, à l’exception des trains suivants qui ne pourront pas circuler :

Le samedi 08 juin : 860744 Tours 18h49 - St Aignan 19h49 et 860747 St Aignan 20h06 - Tours 21h05

860744 Tours 18h49 - St Aignan 19h49 et 860747 St Aignan 20h06 - Tours 21h05 Le dimanche 09 juin : 860704 Tours 08h48 - Bléré la Croix 09h19, 860705 Bléré la Croix 09h41 - Tours 10h10, 860712 Tours 12h43 - Bléré la Croix 13h12 et 860707 Bléré la Croix 13h45 - Tours 14h17.

Bourges-Montluçon

La circulation des trains Rémi et Rémi express est interrompue du samedi 8 juin 12h35 au lundi 10 juin 15h.

Orléans-Vierzon-Châteauroux-Limoges

La circulation des trains Rémi et Rémi express sur la ligne Paris Austerlitz - Les Aubrais - Vierzon - Limoges - Toulouse est interrompue du samedi 8 juin 10h50 au lundi 10 juin 16h10. Durant cette période, aucun train ne circulera entre Orléans - Vierzon - Châteauroux - Limoges.

Paris-Châteaudun-Vendôme

La circulation des trains Rémi et Rémi express est interrompue du samedi 8 juin 9h55 au lundi 10 juin 16h.