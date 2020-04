Week-end de vacances scolaires : des flux routiers "vraiment minimes"

Pas de grands départs en vacances ce week-end. Les élèves de La zone C dont fait partie l’Île-de-France sont pourtant en vacances officiellement depuis ce vendredi soir. Mais période de confinement oblige, il ne faut pas bouger de chez soi. Les contrôles sont renforcés sur les axes routiers et dans les gares. En région parisienne, ce vendredi soir, il y avait des bouchons mais pas à cause des départs en vacances de Franciliens : des files de voitures se sont formés à cause de barrages filtrants. Les consignes du gouvernement sont globalement respectées.

Peu de monde sur les routes franciliennes

"Les flux routiers sont vraiment minimes, nous nous sommes rendus compte que la population avait bien respecté le confinement, même s'il y a eu quelques verbalisations. C'est plutôt une agréable surprise", affirme Eddy Andréani, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière des Yvelines, invité de France Bleu Paris ce samedi matin.

Les contrôles routiers vont se poursuivre ce dimanche et la semaine prochaine sur "les grands axes structurants et le réseau secondaire" : "cela va durer sur la longueur", selon le commandant Andréani.

"_Nous voulons nous assurer que les gens ne partent pas en milieu de la semaine ou de nuit pour éviter les contrôles_, il faut que le confinement soit respecté et que l'effort collectif serve à ne pas propager le virus", rappelle-t-il.

Au total, 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés un peu partout en France ce week-end pour faire respecter les mesures de confinement.