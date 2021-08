Week-end du 15 août : attention aux contrôles routiers dans la Manche

Comme chaque année, le week-end du 15 août est un week-end à risques sur les routes avec l'été et les chassé-croisé. Les gendarmes et les policiers manchois seront sur le pont.

Le préfet de la Manche, rappelle dans un communiqué « à faire preuve d’une extrême prudence sur les routes » et « la nécessaire prise de conscience des conducteurs. Selon la Préfecture, les derniers accidents routiers montrent la nécessité « de maintenir notre vigilance et notre prudence lors de nos déplacements ». Pour limiter les risques et lutter contre les comportements dangereux, des contrôles routiers supplémentaires seront réalisés ce week-end des 14 et 15 août par les forces de l’ordre « sur l’ensemble du réseau ».

« L’effort sera porté dans tous les cas sur les infractions graves ou génératrices d’accidents : priorité à la sécurité », annonce le Préfet. Une opération sera notamment réalisée, samedi 14 août, sur l’aire de Gouvets, le long de l’autoroute A84 marquée ce jeudi par un accident doublement mortel.

Depuis le début d’année 2021, 15 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes de la Manche, contre 16 à la même période de l’année en 2020.