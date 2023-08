Week-end du 15 août : Bison Futé voit orange vendredi et rouge samedi pour l'ensemble du pays

Bison Futé hisse son drapeau orange vendredi sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la journée sera classée orange au niveau national et rouge sur le pourtour méditerranéen.

Bison Futé voit rouge samedi dans le sens des départs dans tout le pays. Dans le sens des retours, samedi la journée sera classée orange au niveau national, mais rouge sur le quart nord-ouest. Dimanche, la journée sera classée verte au niveau national et orange dans le quart sud-est dans les deux sens. Le retour à la normale est attendu lundi.

Les prévisions pour vendredi

Dans le détail, vendredi, dans le sens des départs Bison Futé suggère de quitter ou de traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h, d'éviter l'A31 entre Nancy et le Luxembourg de 16h à 18h, la N165 entre Quimper et Nantes entre 18h et 20h, l'A63 entre Bayonne et l'Espagne de 15h à 20h, l'A7 entre Lyon et Marseille de 12h à 23h, l'A9 entre Narbonne et l'Espagne entre 17h et 20h, l'A20 entre Limoges et Brive entre 16h et 18h et l'A61 entre Toulouse et Narbonne entre 14h et 21h. La circulation sera aussi très difficile pour accéder à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 12h et 15h.

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter l'A31 entre Luxembourg et Nancy entre 12h et 18h, l'A7 entre Marseille et Lyon de 13h à minuit, l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence de 17h à 21h, l'A9 entre Montpellier et Orange de 12h à 15h et l'A20 entre Brive et Limoges entre 12h et 17h. Le trafic sera aussi saturé dans le tunnel du Mont-Blanc (N205) de 11h à minuit.

Les prévisions pour samedi

Samedi, dans le sens des départs, l'organisme de prévision de la circulation routière recommande d'éviter de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 7h, d'éviter la N165 entre Nantes et Quimper de 11h à 20h, l'A11 entre Nantes et Le Mans entre 10h et 16h, l'A10 entre Poitiers et Bordeaux entre 11h et 20h, l'A63 entre Bayonne et l'Espagne entre 10h et 19h, l'A7 entre Lyon et Orange de 5h à 18h, l'A9 entre Montpellier et l'Espagne de 9h à 18h, l'A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde de 12h à 17h, l'A71entre Orléans et Clermont-Ferrand de 11h à 18h, l'A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 10h à 17h, et l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 11h à 19h. Le trafic sera également saturé pour accéder à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 11h et 16h.

Dans le sens des retours, Bison Futé suggère de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter la N165 entre Quimper et Nantes de 9h à 16h, l'A10 entre Bordeaux et Poitiers de 13h à 22h, l'A7 entre Marseille et Lyon de 11h à minuit, l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h, l'A9 entre l'Espagne et Narbonne de 13h à 15h, l'A20 entre Brive-la-Gaillarde et Limoges de 11h à 13h, l'A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans entre 12h et 17h. La circulation sera par ailleurs saturée dans le tunnel du Mont-Blanc (N205) de 9h à minuit.

Les prévisions pour dimanche

Dimanche, Bison Futé conseille pour ceux qui sont sur les départs de vacances de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 9h, d'éviter l'A63 entre Bayonne et l'Espagne entre 11h et 14h, l'A7 entre Lyon et Orange de 10h à 19h, et l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 12h à 15h. La circulation sera aussi compliquée dans le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 12h et 15h.

Dans le sens des retours, Bison Futé recommande aux automobilistes de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 12h, d'éviter l'A10 entre Bordeaux et Saintes de 14h à 17h, l'A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 21h, l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h, l'A9 entre Montpellier et Orange entre 19h et 21h. La circulation sera aussi compliquée dans le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 9h et minuit.