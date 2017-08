Week-end du 15 août: les agents autoroutiers en danger

L'année 2017 est inquiétante pour les agents du gestionnaire Vinci autoroutes. Le nombre d'accidents en intervention a déjà dépassé le seuil atteint en 2016.

C'est un week-end chargé qui s'annonce sur les routes du Loiret et plus particulièrement sur les 200 kilomètres d'autoroutes que compte le département. La journée de samedi est même classée rouge. La forte affluence pourrait compliquer la tâche des agents autoroutiers du gestionnaire Vinci lors des interventions. D'ailleurs, ils sont touchés par un phénomène inquiétant: une hausse des accidents pendant leur service.

Déjà plus d'accidents qu'en 2016

Le constat est appuyé par les statistiques fournies par Vinci autoroutes. Depuis le mois de janvier, 61 fourgons de patrouille jaune ont été percuté contre 52 sur toute l'année 2016. Le dernier accident remonte au jeudi 10 août sur l'autoroute A8 dans le Var. Un fourgon jaune vient en protection d'un véhicule léger sur la bande d'arrêt d'urgence. Un poids lourd, lancé à 90 km/h, passe très près et arrache le rétroviseur. Pour éviter un nouvel incident, le chef du district de Vinci autoroutes à Orléans, Stéphane Bassart, appelle les conducteurs à la vigilance pour ce week-end du 15 août.

"On essaie de sensibiliser le public à ces sujets importants. Déjà, c’est important de s’arrêter toutes les deux heures pour faire une pause. Desfois, on est moins concentré parce qu’on est fatigué. On constate également un certain nombre de distracteurs utilisés aujourd’hui par les automobilistes. Ils manient parfois leur téléphone au volant pour consulter ou écrire un SMS. Ils programment aussi leur GPS en roulant. A cause de ces distracteurs, les conducteurs sont moins en alerte".

Statistiques des comportements à risque observés sur les autoroutes. © Radio France - Guillaume Drechsler

C'est inimaginable le nombre de personnes qu'on voit avec leur téléphone au volant - Olivier Morin, agent autoroutier à Orléans

Les patrouilleurs sont en première ligne dans les interventions sur autoroute. Ils doivent sécuriser la zone d'opération en balisant avant et après l'incident. Ce danger fait partie du quotidien des agents Cofiroute à Orléans. D'ailleurs, ils ne sont pas des simples patrouilleurs. Ils nettoient les bas-côtés, ramassent les poubelles sur les airs de repos en les entretenant aussi: ils gèrent l'intégralité du réseau autoroutier. Parmi eux, Olivier Morin, 52 ans, un Orléanais motivé par son métier malgré les risques encourus.