Week-end du 15 août : quelles heures éviter pour ne pas tomber dans les bouchons en Bretagne ?

Le week-end prolongé du 15 août commence, déjà, ce vendredi soir pour ceux qui font le pont, l'Assomption - jour férié - tombant mardi prochain. C'est donc un pont qui se profile et se combine avec le chassé-croisé des vacanciers du mois d'août. Ce mélange aboutit à un cocktail estival de voies express saturées en Bretagne.

Vers la Bretagne

Dès ce vendredi, toute la France est en orange pour les départs des grandes métropoles vers les zones touristiques (Bretagne comprise) et les retours (c'est même rouge sur l'arc méditerranéen). Circulation chargée à prévoir dès la fin d'après-midi sur les voies express, sur les rocades de Rennes et Nantes ainsi qu'au passage des agglomérations de Saint-Brieuc, Lorient, Vannes... Bison fûté vous conseille d'éviter la portion Nantes-Quimper entre 18 heures et 20 heures.

Pour samedi, il est conseillé d'éviter la N165 entre Nantes et Quimper entre 11 heures et 20 heures, la circulation est qualifiée de "très difficile" , la voie express sera saturée entre 13 heures et 18 heures. Si le trajet est via ou pour la région parisienne, de toute façon, ce sera trop tard : les autorités conseillent d'éviter l'Île-de-France après 7 heures du matin !

Depuis la Bretagne

Ce vendredi, si vous quittez la Bretagne, la circulation sera chargée - comme partout en France, mais ce sera pire samedi.

Samedi, les voyants s'allument en rouge. Bison fûté déconseille la voie express entre Quimper et Nantes de 9 heures à 16 heures avec une période de saturation entre 11 heures et 13 heures.

Ce sera ensuite très chargé (circulation difficile) mercredi 16 août, la N165 connaîtra une circulation difficile entre 11 heures et 13 heures.