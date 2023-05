Week-end du 8 mai : samedi classé orange dans le sens des départs en Ile-de-France

Bison Futé ne prévoit pas de difficultés particulières sur les routes ce samedi 6 mai, sauf en Île-de-France. La journée est classée orange dans le sens des départs. Les difficultés se concentreront en particulier sur les autoroutes A10, A6, A13 et A86 et sur le périphérique. Selon Bison Futé, elles "commenceront en début de matinée, s’intensifieront jusqu’à la mi-journée et devraient se prolonger jusqu’en début d’après-midi". Il est conseillé de quitter ou de traverser la région avant 8h ou après 14h. Ce samedi est classé vert dans le sens des retours en Île-de-France comme partout dans le pays.

ⓘ Publicité

Les prévisions de trafic de Bison Futé - Visactu

Dimanche orange dans le sens des retours

À partir de dimanche, les difficultés de circulations sont attendues dans le sens des retours. Les vacances scolaires pour la zone C qui englobe notamment les Académies de Versailles, Créteil et Paris, touchent à leur fin. De nombreux Franciliens veulent éviter les gros embouteilles prévus lundi 8 mai, jour férié pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. La journée sera orange dans le sens des retours, uniquement en Île-de-France. "Entrez ou traversez l’Île-de-France avant 14h", conseille Bison Futé.

Lundi classé rouge dans le sens des retours

Le trafic sera donc très dense lundi en Île-de-France. Bison Futé hisse le drapeau rouge. Le week-end prolongé du 8 mai touchera à sa fin. "La circulation sera soutenue dès la fin de la matinée notamment sur les autoroutes A10, A6 et A13 et elle le restera jusqu’à la nuit. Les temps de passage aux barrières de péages devraient être relativement importants", prévient Bison Futé. La journée sera classée verte dans le sens des départs.