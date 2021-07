Week-end noir sur les routes de Provence : Saint-Cannat vit l'enfer sur l'ancienne nationale 7

Il est un village de Provence qui redoute le pire chassé-croisé de l'année, entre juilletistes et aoûtiens. Saint-Cannat, au nord d'Aix-en- Provence. Le village de 500 âmes est coupé en deux par l'ex nationale 7 devenue il y a une dizaine d'années la départementale 7n.

Invivable

À chaque accident sur l'autoroute A7, le trafic est délesté par cet axe. Même punition avec les facilitateurs numériques de route , Waze en autres, qui le recommande pour éviter les bouchons de l'A7. "C'est le bordel ! " "Cela commence dès 5h du matin. Invivable !" "Traumatisant pour notre village". Gisèle est aux premières loges, si l'on peut dire. Elle habite juste au-dessus d'un feu rouge. "C'est pas les voitures qui arrivent qui me gênent. C'est quand elles repartent. Wraoummm ! Je ferme les fenêtres et j'allume la télé". Les habitants racontent qu'ils ont les plus grandes difficultés à joindre les deux parties du bourg coupé en deux par la départementale. Jean, le patron du bar-restaurant, n'est pas plus content : "C'est noir foncé, à Saint-Cannat. Nous on n'en peut plus, en tant que commerçants. Ou alors on va faire un péage à Saint-Cannat !"

Saint-Cannat vu de la voiture © Radio France - Christophe Van Veen

Le maire fait face

Jacky Gérard le maire de Saint-Cannat a un message pour Waze : "Conseiller aux gens de ne pas passer par Saint-Cannat. Ils ne gagneront pas de temps. Restez sur l'autoroute !" L'élu l'a un peu mauvaise avec ces vacanciers qui économisent le coût du péage et viennent "gâcher la tranquillité".

Le maire n'en veut pas aux touristes - "Il faut bien partir en vacances surtout après les confinements" - mais Jacky Gérard est bien obligé de faire face. Il aimerait aussi être prévenu par le concessionnaire de l'autoroute quand il coupe l'A7 après un accident et déleste le trafic sur la départementale 7n. Du coup, la policière municipale sera aux avant-postes pour le samedi noir."On a quelques coups de klaxons, des énervements, mais rien de bien grave". Les quelques feux rouges producteurs de ralentissements passent plus souvent au clignotant. Le soulagement viendra d'un investissement plus conséquent.

A quand la déviation ?

On en parle depuis des décennies. La déviation de Saint-Cannat devrait sortir de terre, avec un début de chantier "à partir de fin 2022" promet Jacky Gérard qui est aussi conseiller départemental. "Le département s'est engagé. Le projet est clairement lancé depuis 2009. Mais tout a été compliqué. Là, toutes les études sont réalisées. Le financement est bouclé. On va passer une étape décisive devant le conseil national de protection de la nature."