Week-end noir sur les routes de Savoie, près de 230.000 voitures attendues

Le week-end du 19 et 20 février s'annonce être l'un des plus chargés des vacances sur les routes de Savoie, avec près de 230 000 véhicules attendus en Maurienne et en Tarentaise.

Pensez à vous organiser si vous devez prendre la route ! Ce sera l'un des week-end les plus chargés des vacances de février en terme de trafic. Entre vendredi 18 et samedi 20, près de 230 000 véhicules sont attendus en Maurienne (70.200) et en Tarentaise (158.000).

Chassé-croisé entre les vacanciers

Les routes seront chargées dans les deux sens, en direction des stations, comme dans le sens des retours. Pour les montées en station, les principales difficultés sont attendues sur la journée de samedi entre 8h et 18h, avec un pic de trafic autour de 9h. Dans les sens des retours de station, le trafic sera compliqué samedi également de 7h à 13h, et même saturé de 11h à midi.

Du côté du ciel, on attend des chute de neige dans la nuit de vendredi à samedi en haute-montagne jusqu'au petit matin. Samedi, on attend un peu de neige à partir de 1.200 mètres d'altitude et de la pluie en plaine.