Week-end prolongé du 15 août : un pic de 917 kilomètres de bouchons à midi

Bison Futé a classé ce samedi "rouge" sur les routes dans le sens des départs, "noir" pour l'arc méditerranéen, à l'occasion du week-end prolongé du 15 août. Le pic de circulation a été atteint à la mi-journée avec 917 kilomètres de bouchons dans l'Hexagone.

Sur l'arc méditerranéen à lui seul, un pic de 303 kilomètres a été atteint à 11h50. Les autoroutes les plus congestionnés sont l'A9, l'A75, l'A7, et l'A61 avec entre 60 et 90 kilomètres de bouchons chacune. Le trafic sera moins dense pour le reste du week-end.