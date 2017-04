Week-end prolongé du 1er mai : des difficultés à prévoir sur les routes samedi et lundi

Il y aura du monde sur les routes pour ce week-end prolongé du 1er mai, dans toutes les régions selon Bison Futé, qui a classé la journée de samedi 29 avril orange. Lundi pour les retours, ce sera orange au niveau national mais rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.

"De nombreux déplacements sont attendus dans toutes les régions" à l'occasion du week-end prolongé du 1er mai, a indiqué mercredi Bison Futé dans un communiqué, en précisant que le phénomène serait certainement amplifié "si les conditions météorologiques sont propices".

Difficultés dès vendredi soir en Ile-de-France

Les difficultés devraient être concentrées sur le samedi 29 avril, classé orange pour les départs au niveau national, et lundi 1er mai, classé orange au niveau national et même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes pour les retours, avec un trafic probablement très dense dans trois départements : la Drôme, l'Isère et le Rhône. En Ile-de-France, les routes pourraient être chargées dès vendredi soir, la journée est d'ailleurs classée orange en Ile-de-France dans le sens des départs. Dans cette région, Bison Futé conseille d'éviter de quitter les agglomérations entre 14h et 21h.

Plusieurs tronçons à éviter lundi après-midi sur l'A7, l'A10, l'A11 et l'A13

Pour la journée de lundi, il est conseillé d'éviter de regagner les grandes agglomérations entre 16h et 20h, et entre 14h et 21h en Ile-de-France. Plusieurs axes s'annoncent particulièrement chargés lundi après-midi selon Bison Futé : l'A7 entre Orange et Valence, à éviter de 15h à 20h, l'A10 de Bordeaux vers Paris, à éviter de 15h à 18h, l'A11 de Nantes vers Paris, à éviter de 15h à 18h, ainsi que l'A13 en provenance de la Normandie, à éviter de 12h à 19h selon Bison Futé.

Ce week-end prolongé marque la fin des congés scolaires de printemps, avec le retour des vacanciers de la zone A. Bison Futé précise que ce week-end, c'est aussi la fin des vacances aux Pays-Bas, la circulation sera donc "dense en direction des frontières du nord de la France".