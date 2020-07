Week-end sans tunnel à Bastia : les travaux s’achèvent !

La 1ère phase de ces travaux d’importance ont surtout concerné l'extérieur du tunnel, au niveau du vieux port pour un coût de 5 Millions d'euros. « Il s’agit de travaux très délicats et très fin, de génie civil, pour reconstituer une étanchéité entre deux parties du tunnel, celle immergée et celle située sous le vieux port » explique Loïc Morvan, directeur du service des routes à la CDC.

"Des travaux fins de génie civil" Loïc Morvan / Dr des routes CDC

DU RETARD ... COVID-19 OBLIGE

Les bastiais vont pouvoir souffler ensuite mais d’abord supporter, sans doute, quelques embouteillages en ce 1er week-end de juillet qui coïncide d’ordinaire avec l’arrivée des premiers touristes, même si pour cause de Covid-19, ce ne sera pas le rush habituel. « Rush ou pas, la CDC ne pouvait faire autrement, explique Loïc Morvan, ces travaux ont été retardés en raison du confinement et le temps de remettre la machine en route, administrative et technique, on est arrivé à ce week-end ».

"LA SÉCURITÉ AVANT TOUT"

Pour le responsable des routes on ne pouvait attendre plus, sécurité oblige : « on ne peut pas circuler tout l'été sur ces dalles de bétons, au risque d'avoir un souci plus important par la suite". Finis ces travaux, dans la nuit de dimanche à lundi donc, les bastiais seront ensuite tranquilles jusqu'à fin 2021/début 2022. A ce moment débutera une 2ème et dernière phase d'une durée de 4 ans, à l'intérieur même du tunnel.

Fin de la 1ère phase dimanche soir

Hormis les régulières opérations de maintenance, ces travaux d’importance sont les premiers engagés sur cet ouvrage ouvert en 1982. Une infrastructure devenue essentielle pour la ville et sa microrégion et qui est fortement sollicitée (50.000 véhicules jours), surveillée 24h/24h. Au total ce sont 40 millions d'euros qui y auront été injectés sur 6 années de travaux. Les usagers auront donc un tunnel refait quasiment à neuf et surtout « plus sécurisé » à l’horizon 2024-2025.