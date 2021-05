Weekend de l'ascension : jusqu'à sept heures de bouchons pour quitter l'île d'Oléron

"On n'a jamais vu ça" pourtant Romain et sa famille viennent tous les ans pour le weekend de l'Ascension sur l'île d'Oléron. Ils quittent toujours l'île le matin pour éviter les embouteillages. Cette année c'est raté, ils ont mis plus de sept heure pour atteindre le pont : "avec le confinement les gens ont dû décider de partir plus tôt".

"Les gens étaient plutôt calmes, on a même vu des parties de pétanques sur le bord de la route" s'amuse Romain alors qu'il vient tout juste de passer le pont. Pendant plus de quatre heures, sa voiture était complètement à l'arrêt. Pour tuer le temps, sa famille et lui sont allés à l'aventure : "on est allé voir ce qu'il se passait un peu plus loin sur le rond point. Mais on n'a rien vu à part des bouchons et encore des bouchons". Alors autant s'occuper "on a pris quelques bières dans un supermarché et on a acheté des desserts" raconte-t-il.

plus de 1 000 km de bouchons en France

Selon lui "On a eu de la chance d'être à l'île d'Oléron et pas bloqué dans une grosse ville, ça nous a aidé à garder le sourire" dit-il avait de demander aux autres passagers "on a réussi à rester zen nous ?" et les autres voyageurs de s'esclaffer de rire "oui !"

Partout en France les embouteillages se sont multipliés, Bison Futé a même relevé plus de 1 017 km de bouchons au pic de la journée vers 16h. Une situation "très exceptionnelle" selon l'organisme.