Wilfried Schwartz n'a pas dit son dernier mot pour faire passer le tramway boulevard Béranger à Tours

Après le coup de tonnerre provoqué par le maire de Tours Emmanuel Denis qui refuse de voir passer le tramway sur son boulevard Béranger, le maire de La Riche Wilfried Schwartz persiste et signe. Selon lui, oui le tram peut y passer sans risquer de mettre en péril les platanes du boulevard.

Plus de trois ans après avoir été voté en conseil métropolitain, le tracé de cette future deuxième ligne de tramway n'a jamais été aussi près de dérailler. Si le premier tronçon entre Chambray et Tours fait l'unanimité, la suite du parcours vers La Riche fait beaucoup moins consensus.

D'abord lâchée par l'ancien maire de Tours Christophe Bouchet qui n'en veut plus depuis les dernières municipales, voilà qu'il est rejoint par son successeur à l'Hôtel de ville, l'écologiste Emmanuel Denis. " Le tracé par le boulevard Béranger doit être abandonné". C'est ce qu'il a annoncé ce vendredi matin à notre micro France Bleu Touraine.

Feu rouge pour Emmanuel Denis, mais feu vert orangé pour Wilfried Schwartz

"Ces études dont les conclusions ne sont pas définitivement rendues ne doivent pas servir de prétexte à un changement d'idée sur un coup de tête". La réponse est signée Wilfried Schwartz. Evidemment, le maire de La Riche et vice-président de la métropole n'a pas vraiment apprécié la sortie matinale de son homologue tourangeau. Ces études ( les troisièmes ) et leurs résultats, il les connait, c'est même lui qui les avait commanditées en tant que président du syndicat des mobilités de Touraine.

" Les études qui nous ont été présentées et les solutions techniques rendent compatibles le projet du tramway sur Béranger avec des risques limités sur les arbres et leur impact racinaire."

Deux scénarios retenus examinés par un groupe d'experts

Pour limiter au maximum les risques pour les platanes et leurs racines, deux seules hypothèses restent désormais en course : faire passer les voies du tram côté nord du boulevard ou les faire passer de part et d'autres du mail central. Avec une élévation de la plate-forme supportant les voies. Tout sera étudié par un groupe d'experts qui devra rendre ses conclusions d'ici le 15 mars.

Nous avons déjà engagé 50 millions d'euros pour les études et les acquisitions foncières sur cette deuxième ligne", Wilfried Schwartz

Si Wilfried Schwartz défend coûte que coûte le passage par le boulevard Béranger, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour faire venir le tram dans sa ville. A ses yeux, refuser Béranger, c'est stopper tout le tronçon entre la gare de Tours et La Riche. Sans compter le gâchis financier. "Avec des millions d'euros déjà engagés. 50 millions précisément pour les études et les acquisitions foncières".

Tous les regards se tournent désormais vers la Métropole et son président. Frédéric Augis a toujours dit qu'il suivra l'avis des maires concernés par un projet aussi structurant que cette deuxième ligne de tram. Problème, nous avons ici deux avis que tout oppose ou presque. Les prochains conseils métropolitains s'annoncent déjà très animés.