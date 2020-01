200 vélos électriques en libre partage déployés sur la Métropole Nice-Côte-d'Azur

Nice, France

Beaucoup d'utilisateurs des vélos bleus niçois qui doivent parfois se rendre sur les collines ou vers Nice-Nord l'attendaient avec impatience: l'arrivée des E Vélos Bleus, des bicyclettes à assistance électriques. Elles ont ce lundi été déployées par la métropole de Nice-Côte-d'Azur sur Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. En tout 200 vélos en libre service mais avec quelques différences notoires pour les emprunter. En effet le système des stations est terminé. Vous pouvez désormais les rendre où vous voulez; partout dans la ville à condition que ce soit dans un emplacement pour deux roues. Si ce n'est pas le cas, votre compte bancaire continuera d'être débité.

Les E Vélos bleus sont à assistance électrique et en free floating © Radio France - Laurent Vareille

Première 1/2 heure gratuite puis 1,50 euros pour 30 minutes

Alors pour les louer, vous devez vous abonner. 40 euros à l'année, 10 euros si vous êtes déjà chez Ligne d'Azur ou 3 euros la journée si c'est une location temporaire. Ensuite la première demi-heure est gratuite puis le service vous factura 1,50 euro par 30 minutes. Pour trouver un E Vélo Bleu, il faut télécharger une nouvelle application smartphone. Elle vous donnera également le niveau de charge du véhicule. Enfin c'est la nuit que l'entreprise viendra recharger les batteries pour un service, on l'espère, optimum la journée.

Des parcs relais pour vélos

Notez par ailleurs, que la ville de Nice a également inauguré les deux premiers parc-relais pour tout vélos. Sous la gare Thiers et à Charles Ehrmann au CADAM. Ils sont accessible avec votre carte Ligne d'Azur et moyennant 10 euros par an. Ces parcs offrent une capacité d'accueil entre 100 et 200 emplacements avec même des prises pour recharger les vélos qui sont électriques. Trois nouveaux parcs verront le jour dans les mois qui viennent: à Pont-Michel, à Vauban et à côté du Parc Phoenix.