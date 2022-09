Avion bashing : "cette polémique m'agace, le transport aérien est un moteur de transformation de la société"

Coup de gueule du président du pôle de compétitivité Aerospace Valley en Occitanie. Face à la polémique déclenchée par les réactions de Christophe Galtier et Kylian Mbappé, Bruno Darboux rappelle tous les efforts réalisés par le secteur aérien pour se décarboner.

France Bleu Occitanie fait sa rentrée aéronautique ce mercredi matin. On s'intéresse à un secteur primordial chez nous qui compte des dizaines de milliers d'emplois et qui a souffert ces dernières années avec le Covid. Bruno Darboux, répond aux questions de Jeanne-Marie Marco, c'est le président du Pôle de compétitivité Aerospace Valley, pôle de compétitivité qui regroupe en Occitanie les acteurs de l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués.

La polémique déclenchée par le PSG qui ne se déplace pas ne train mais en avion, et plus généralement cet avion bashing qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années vous agace t'il ?

Oui il m'agace. Il ne faudrait pas généraliser ce type de propos. Le transport aérien existe, c'est un moteur de transformation de la société au sens de connexion avec les gens, de relations internationales. On en a besoin et on aura besoin de transports aériens. C'est un secteur en croissance.

Avec les émissions de l'aviation multipliées par presque trois en cinquante ans, il y a pourtant urgence à agir ?

Effectivement, nous consommons du pétrole comme tous les secteurs de l'industrie, mais nous sommes dans une phase de transformation, nous avons un énorme challenge lié au problème climatique qui fait tous les secteurs de l'aérien doivent se décarboner.

Et on peut rappeler que l'avion dans son ensemble représente 2% des émissions mondiales de CO2. On mise sur l'avion vert mais pas avant 10 ans, on ne peut on pas aller plus vite ?

L'engagement de la filière au niveau mondial c'est d'arriver à zéro carbone en 2050. C'est loin mais nous avons une série de mesures à court terme, avec une série de mesures à prendre, ou à déployer dès maintenant : les nouveaux avions au catalogue sont 20% plus économes en carburant que la génération précédente, Air France renouvelle sa flotte pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et même si elle est difficile à faire il y a aussi une montée en puissance de bio carburants faits à partir de la biomasse ou des carburants de synthèse.

Qu'en est-il du trafic aérien plombé pendant la crise du Covid, a t'il repris des couleurs ?

La tendance sur l'été est plutôt bonne. On n'est pas au niveau de 2019 mais la semaine dernière le trafic mondial était à 83%, et le trafic européen à 90% de ce qui s'est fait à la même époque il y a trois ans. L'Europe et les Etats-Unis sortent de cette période Covid, mais pas la Chine.

Aérospace Valley regroupe plus 800 membres de l'aéro, dites nous si les sous-traitants retrouvent leur activité d'avant crise ?

Oui. on est revenu au niveau d'avait crise. Airbus, Dassault, Safran préparent une montée en cadence sur la gamme de l'A320. On va vers une production accrue avec des recrutements. Nous avons besoin de personnels très qualifiés, on ne les trouve pas facilement mais on y travaille.