Xavier Bettel à Thionville pour l’inauguration du parking-relais de Metzange et de la passerelle de l’Europe

Le Premier ministre luxembourgeois était à Thionville ce mardi. Xavier Bettel était là pour l’inauguration du parking-relais de Metzange et de la passerelle de l’Europe, en face de la gare. Deux ouvrages destinés à améliorer la mobilité des frontaliers.

Chaleureuses inaugurations franco-luxembourgeoise ce mardi à Thionville. Les élus mosellans ont réservé le meilleur accueil au Premier ministre luxembourgeois, venu pour l’inauguration du parking-relais de Metzange et de la passerelle de l’Europe.

Signe des bonnes relations transfrontalières du moment, Dominique Faure a même fait le déplacement, son premier déplacement en tant que secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique.

Inauguration du parking-relais de Metzange © Radio France - Vianney Smiarowski

Sous un grand soleil, Xavier Bettel est arrivé à Thionville en début d’après-midi et a fait un premier arrêt au parking-relais de Metzange, au bord de l’A31, pour la première inauguration de la journée.

Le P+R de Metzange est la première réalisation issue du protocole d’accord franco-luxembourgeois de coopération, signé en 2018. Il est destiné à désengorger l’A31, en proposant aux frontaliers des facilités pour garer leurs voitures et prendre le car, direction le Grand Duché. Il est ouvert depuis février 2021 et propose 764 places de stationnement. Coût total de l’équipement : 6,3 millions d’euros. Co-financé par le Luxembourg à hauteur de 2,92 millions d’euros.

Quand le Grand Est va bien, le Luxembourg va bien

"Il y a 112 000 frontaliers au Luxembourg dont 26% de Français", a rappelé le Premier ministre luxembourgeois lors de son discours. "Quand le Grand Est va bien, le Luxembourg va bien. Et quand le Luxembourg va bien, le Grand Est va bien. Il est dans l'intérêt de tous de développer des projets communs pour les frontaliers", ajoute aussi Xavier Bettel.

Cet équipement est présenté comme un symbole de l’engagement franco-luxembourgeois pour le développement de la mobilité des frontaliers. "C’est le début d’une collaboration qui est importante, où on arrête les invectives. On essaie de voir ensemble comment on peut améliorer la situation au quotidien", dit Xavier Bettel.

Le Premier ministre luxembourgeois enlève une chaussure pour "réparer" le drapeau français

Moment anecdotique et cocasse lors de l’inauguration du parking-relais. Juste avant la prise de parole du Premier ministre luxembourgeois, le drapeau français s’est décroché.

Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, lors de l'inauguration du parking-relais de Metzange © Radio France - Vianney Smiarowski

Pour qu’il retrouve alors sa place derrière le pupitre, à côté du drapeau luxembourgeois et du drapeau européen, Xavier Bettel n’a pas hésité à enlever une chaussure et à l’utiliser comme… un marteau, pour "réparer" le drapeau français. Un geste applaudi et immortalisé en image.

Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois "répare" le drapeau français avec sa chaussure © Radio France - Vianney Smiarowski

Une passerelle pour l’Europe

Après cette première séquence, le Premier ministre luxembourgeois, s’est rendu à la passerelle de l’Europe, en face de la gare à Thionville, pour la deuxième inauguration de la journée.

Inauguration de la passerelle de l'Europe à Thionville © Radio France - Vianney Smiarowski

Là aussi, tout un symbole du développement transfrontalier franco-luxembourgeois. Cette passerelle permet plus de mobilité autour de la gare. Le nombre de frontaliers qui prennent le train doit doubler dans les années à venir et 1000 logements doivent voir le jour sur la rive droite thionvilloise.