Puy-de-Dôme : un camion percute le pont du Zénith, l'A75 va être fermée à la circulation mardi

L'accident s'est produit lundi après-midi à hauteur du pont enjambant l'A75 entre Pérignat-les-Sarliève et la Grande Halle d'Auvergne. L'ouvrage qui appartient à la société APRR a été fragilisé par le choc. La décision de fermer l'autoroute doit être prise dans la soirée. Elle est plus que probable.

Pérignat-lès-Sarliève, Puy-de-Dôme, France

Le camion, qui transportait un container de chantier, a heurté et fissuré le tablier du pont qui permet le franchissement de l'autoroute par la RD 137 entre Pérignat-les-Sarliève et la Grande Halle à Cournon d'Auvergne. L'ouvrage qui appartient à la société APRR a subi un choc qui fait craindre un affaiblissement structurel du pont et donc potentiellement sa solidité.

En conséquence, la société APRR a demandé ce lundi soir la fermeture de la RD137 sur l'ouvrage, par mesure de sécurité conservatoire. La route est donc barrée.

⚠️⚠️Info circulation > un camion a percuté le pont du Zénith sur l'A75 à Clermont-Ferrand, dans le sens Nord-Sud. La circulation est en cours de rétablissement mais reste perturbée - restez prudent dans cette zone pic.twitter.com/BP7DcUZhBf — Préfète du Puy-de-Dôme (@Prefet63) December 17, 2018

Un expert d'APRR, spécialisé dans ces structures d'ouvrages d'art, est attendu sur place dans la matinée, afin d'évaluer l'état de fragilité du pont. En concertation avec les services de l'Etat, la décision de fermer l'autoroute A75 à la circulation apparaît évidente par mesure de précaution. Un plan de déviations va être mis en place et annoncé dans la soirée.

