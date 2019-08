Bordeaux : la ligne D du tram fait ses premiers tests

Bordeaux, France

Signe que les trois années de travaux de la ligne D du tram sont presque terminés : ce lundi 12 août marque le début des essais sur les rails entre Quinconces, à Bordeaux, et Le Bouscat. Les tests sur le reste de la ligne se feront à partir de septembre.

Jusqu'à la mise en service du tram D (prévue fin 2019, début 2020 au plus tard), les conducteurs de tram vont tester les rails et les feux de signalisation. Ils vont également s'assurer que les passages aux intersections avec les véhicules se déroulent sans encombre.

Habitants impatients

Les habitants des rues impactées par les travaux attendent l'arrivée du tram avec impatience.

Bernard habite sur l'avenue de la Libération, au Bouscat. La ligne de tram passera juste en bas de chez lui. "_On pourra prendre le tram pour aller dans le centre-ville de Bordeaux quand on veut_, comme on veut et on ne sera pas obligé de rechercher une place de parking", se réjouit-il d'avance.

De leur côté, les commerçants souffrent de la perte de clientèle, notamment parce qu'il est compliqué de circuler et de se garer dans les rues où les travaux ont lieu.

"J'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaire. Ce que j'ai perdu, c'est le passage voiture puisque les gens ne pouvaient plus se garer. Il faut espérer que le tram rapporte du monde dans le quartier, c'est cela qui peut compenser", raconte un buraliste de la rue Fondaudège, à Bordeaux.

Reportage : les habitants et commerçants ont hâte de voir arriver le tram D Copier

Les commerçants indemnisés

La mairie a mis en place des aides aux commerçants et Bordeaux Métropole accorde une indemnisation (basée sur la perte de chiffre d'affaire) à tous ceux qui ont été impactés par les travaux. La condition pour y avoir droit : être installé depuis plus de cinq ans, soit avant la déclaration d'utilité publique (DUP) qui annonçait l'arrivée du tram.

Maribel Bernard, adjointe au maire de Bordeaux en charge du commerce :

"On a cherché à atténuer le plus possible l'impact sur les commerçants" Copier

16 stations desservies

À partir de la place des Quinconces, le tracé empruntera le cours de Tournon, la place Tourny, les rues Fondaudège et de la Croix de Seguey à Bordeaux. Il traversera ensuite les boulevards, passera par l’avenue de La Libération, la route du Médoc et l’avenue de l’Hippodrome au Bouscat. Il se poursuivra sur la rue Jean Jaurès, franchira ensuite la rocade vers la rue du Tronc du Pinson, l’avenue Picot, la rue Gabriel Moussa, la rue du Dées et enfin l’avenue du Taillan à Eysines.

En tout, 16 stations seront desservies par la ligne D du tram :

Bordeaux

Quinconces

Fondaudège Museum

Croix-de-Seguey

Barrière du Médoc

Le Bouscat

Courbet

Calypso

Mairie du Bouscat

Les Écus

Sainte-Germaine

Le Bouscat / Bruges

Champ de courses -Treulon

Hippodrome

Eysines