Trains entre Lyon et Valence, "les voyageurs ne peuvent plus être transportés comme du bétail"

Depuis le début du mois de novembre, c'est une vraie galère sur les trains entre Lyon et Valence. Ils sont pleins matins et soirs. L'association des usagers du TER de la Vallée du Rhône (AUTERVR) est montée au créneau car il n'y a, selon elle, pas assez de rames.

"Les voyageurs ne peuvent plus être _transportés comme du bétail_", écrit l'AUTERVR dans un communiqué. Selon sa présidente, Cécile Michel, il y a de sérieux problèmes aux heures de pointe. "Les usagers sont entassés comme des sardines. Parfois, certains voyageurs ne peuvent même plus remonter à bord du train alors qu'ils en sont descendus pour permettre à ceux qui arrivent à destination de sortir."

D'après la SNCF, ces difficultés sont liées à des suppressions de rames suite à des incidents sur la voie, traversée par des animaux et parfois encombrée par des branchages. "Et les intempéries n'ont rien arrangé", dit-on encore du côté de l'entreprise. Mais pour Cécile Michel, il existe d'autres problèmes qui ne sont pas liés à ces imprévus :

Il faut savoir qu'il y a depuis quelques années de plus en plus de voyageurs sur la ligne Lyon-Valence. Et cela va continuer car la population augmente dans la région. Il n'y a donc plus assez de rames.