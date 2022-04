Vélo en ville : à Toulouse, "certains cyclistes ont peur" selon Florent Collin de la Maison du vélo

Une jeune femme de 20 ans sera jugée le 28 septembre pour avoir volontairement renversé un cycliste ce lundi quartier de la Cépière à Toulouse. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire et encourt jusqu'à trois de prison. La conductrice était stationnée sur une piste cyclable lundi en fin de journée. Le cycliste lui a fait remarquer. Et elle l'a poursuivi, percuté avec sa voiture et fait tomber. Le cycliste a terminé à l'hôpital blessé au bras et à l'épaule. Bilan : six jours d'ITT.

Pas d'augmentation de la violence selon la police

La police ne constate pas d'augmentation de la violence entre automobilistes et cyclistes. Mais la sécurité routière de Haute-Garonne est très vigilante, encore plus avec l'arrivée des beaux jours et les gens qui ressortent leurs vélos et autres trottinettes. Le commandant Jean-Christophe Billard. "A ce stade, on n'a pas ce sentiment d'agressivité montante. Par contre, à l'évidence, il y a plein de personnes qui utilisent des moyens de transport personnels et qui n'en connaissent pas les règles. Les gens sont sur un vélo et pensent qu'ils peuvent téléphoner. C'est juste interdit. Il est évident que les responsabilités, à mon sens, sont partagées. Il y a aussi des cyclistes et des utilisateurs d'engins de déplacement personnels qui font n'importe quoi. Beaucoup par méconnaissance des réglementations."

Certains cyclistes vont peut-être faire marche arrière et laisser tomber le vélo parce qu'ils ont peur de circuler en ville.

Il n'en demeure pas moins que certains cyclistes ont peur de rouler en centre-ville. Florent Collin est éducateur mobilité à la Maison du vélo à Toulouse. "Renverser sciemment un cycliste sur la chaussée c'est choquant. L'automobiliste ne se rend pas compte de la fragilité de l'usager sur la route, l'usager à vélo, l'usager à pied, et est souvent exaspéré par le comportement aussi de certains cyclistes ou certains piétons. C'est là ou on intervient, sur nos sorties, sur le savoir circuler en ville ou on va montrer aux gens comment avoir le bon réflexe pour rester en sécurité. Car ça peut donner aussi du stress à certains cyclistes qui n'ont pas trop l'habitude et qui vont peut-être aussi faire marche arrière et laisser tomber le vélo parce qu'ils ont peur de circuler en ville."

Pour prévenir les accidents, l'association La Maison du vélo à Toulouse donne des cours de conduite en ville avec des circuits accompagnée d'environ une heure dans le centre de Toulouse. Elle organise aussi le 9 mai un afterwork pour apprendre à circuler en ville à vélo.