Tours : les auto-écoles face au casse-tête des règles sanitaires

Rouvrira, rouvrira pas, çà flotte un peu du côté des auto-écoles. Des gérants et des enseignants à la conduite considèrent qu'ils n'ont pas eu de consignes sanitaires claires et cohérentes de la part de l'Etat et du Haut Conseil de la Santé Publique. Ils visent essentiellement les cours de conduite dans les voitures. Mardi 12 mai, la préfecture d'Indre-et-Loire a répondu que "rien ne s'oppose à la reprise des cours si les auto-écoles appliquent le protocole national de déconfinement". Sauf que, dans ce protocole, certaines auto-écoles affirment que le Haut Conseil de Santé Publique n'a pas validé les règles les concernant, et depuis lundi s'enchaînent des informations contradictoires sur l'autorisation de rouvrir ou non les établissements d'enseignement à la conduite automobile.

Ils sont incapables de dire si le protocole sanitaire pose problème dans le domaine de la sécurité routière

Face à cette cacophonie, à Tours, des auto-écoles ont ouvert, d'autres non. Olivier Colas, gérant de l'auto-école Maurice, a choisi de ne plus attendre, il a rouvert dès lundi matin 8H00.

Malgré ce flou artistique, nous avons ouvert ce lundi en respectant tout ce qui est protocole sanitaire même s'ils ne sont pas capables de nous dire si çà pose des problèmes à la sécurité routière -Olivier Colas, gérant d'auto-école

Pour Olivier Colas, le port de la visière par exemple peut être un danger si les airbags se déclenchent."Les cours de code n'ont pas repris, on fait du distanciel avec les supports internet existants, mais les salles de code sont prêtes, on a mis un mètre entre chaque siège, on a supprimé le papier. Et dans les voitures, on porte des masques, on a du gel hydroalcoolique, et il y a un nettoyage du véhicule avant et après chaque heure de conduite".

Nettoyage de la voiture avant et après chaque leçon

A Tours, d'autres auto-écoles attendent ce mercredi 13 mai pour rouvrir. Mais les gérants et les enseignants regrettent tous l'absence de règles sanitaires claires pour assurer la sécurité pendant les cours de conduite. Du coup, mêmes les auto-écoles qui ont rouvert se posent encore énormément de questions. Si pour les cours de code, les masques, la distanciation et le gel hydroalcoolique ne posent pas de problèmes, pour la conduite, les règles sont beaucoup plus compliquées à mettre en oeuvre.

Il faut nettoyer la voiture entre chaque leçon, l'élève doit se laver les mains, nous on doit porter une visière, plus un masque, mais on ne parle pas de distanciation, c'est impossible -Pierre Niewiadomski, gérant de l'auto-école Pierre à Tours

Nous sommes dans l'illégalité, qu'est-ce qui se passera en cas d'accident?

Cet agacement face au casse-tête des consignes sanitaires se ressent aussi chez les enseignants tourangeaux à la conduite comme Stéphanie Mounier: "nous ne sommes pas des animateurs de centres aérés, on a la responsabilité de former des gens à conduire et à avoir un comportement routier responsable".

Quand on lit le protocole sanitaire national, on ne rentre pas dans les cordes. Qu'est-ce qui se passera si on a un accident de la route? Qui va nous protéger dans la mesure où on est dans l'illégalité?

Stéphanie Mounier attend du Haut Conseil à la Santé Publique une réponse à son inquiétude. Autre information non officielle, les examens pour le permis moto et poids lourds commenceraient le 25 mai et ceux du permis voiture le 8 juin ou le 15.