Yonne : comment réduire la facture face à la flambée des prix à la pompe ?

Comment limiter la casse en allant faire le plein de sa voiture ? La question est de plus en plus essentielle, alors que le prix des carburants a bondi de 21% sur un an en Bourgogne-Franche-Comté selon l'INSEE. Concrètement, en ce début d'année 2022, le sans-plomb 98 atteint1,82 euro/l, selon le dernier pointage officiel du ministère de la Transition écologique, le diesel est à 1,68 euro/litre en moyenne et le sans-plomb s'affiche à 95-E10 à 1,73 euro/litre. Conseils de conduite, astuces et covoiturage : France Bleu Auxerre vous aide à conserver un peu de pouvoir d'achat face à hausse du prix des carburants.

Adapter sa conduite : l'éco-conduite

Le conseil classique est d'entretenir correctement et régulièrement son véhicule. Bien vérifier la pression des pneumatiques "un sous-gonflage peut augmenter de 15 à 20 % la consommation de carburant", explique Christophe Madé, gérant de l'auto-école Gambetta à Joigny. Et plus la voiture est lourde, plus elle consomme. Il faut donc retirer les barres de toit ou le coffre de toit après utilisation lors des vacances. Une voiture chargée d'une centaine de kilos consomme en moyenne 5% de plus qu’en temps normal.

Autre astuce : adopter l'éco-conduite, autrement dit rouler en souplesse et éviter les coups d'accélérateurs intempestifs. "En ville, on utilise autant que possible le start and stop [ndlr : système qui coupe le moteur automatiquement à chaque arrêt non définitif] ou si c'est un véhicule ancien, on coupe nous même le contact à chaque fois qu'on est arrêté pendant 10 ou 15 secondes", indique Christophe Madé. Grâce à ce système, il est donc possible de réduire sa consommation de carburant en évitant de faire tourner le moteur dans le vide, aux feux rouges par exemple.

"Surtout, le point le plus important dans l'écoconduite, c'est d'anticiper toutes ses actions et d'utiliser le moins possible la pédale de frein", souligne le gérant de l'auto-école de Joigny. Il faut donc anticiper les ralentissements et adopter une allure constante : "une conduite nerveuse consomme quasiment 50 % de plus qu'une conduite économique". Utiliser le frein moteur pour ralentir est également un moyen redoutable, la voiture ne consommant alors aucun carburant.

Enfin, selon Christophe Madé, il ne faut pas avoir peur de passer ses vitesses trop tôt. "On peut très bien rouler à 50 km/h en ville en 4ème, ça ne pose aucun problème

Amortir ses trajets : le covoiturage

Et pourquoi ne pas se mettre au covoiturage ? Partager ses trajets quotidiens entre chez soi et son lieux de travail avec d'autres, c'est un bon moyen de faire des économies de carburants. L'application BlaBlaCar Daily favorise le covoiturage sur les trajets du quotidien. Son directeur général, Adrien Tahon, confirme le boom du covoiturage domicile-travail depuis la flambée des prix à la pompe : "En Bourgogne-Franche-Comté entre septembre 2021 et février 2022, on a +60 % de trajets réalisés sur l'application. Avec l'explosion des prix des carburants, les gens ont découvert le covoiturage domicile-travail, ça a été un déclencheur". Et selon le patron de Blablacar Daily, en moyenne, sur un mois, en prenant un passager presque tous les jours sur un trajet type de 25-30 km, les économies peuvent aller de 60 à 100 euros. "Là, on ne change presque pas ses habitudes, on prend juste un passager sur son trajet, et au final on économise un à deux pleins d'essence par mois, ce qui fait plus de 1 000 euros par an", commente Adrien Tahon.

Où trouver les prix les plus bas dans l'Yonne ?

L'INSEE a recensé 613 stations-services en Bourgogne-Franche-Comté. Sans surprise, les pompes les plus chères se trouvent sur l'autoroute. Il faut compter en moyenne une majoration de 11% sur les autoroutes par rapport aux autres stations situés en ville ou en campagne.

Les prix du gazole et du Sans Plomb 95 sont globalement un peu plus faibles en ville qu’ailleurs, notamment 1 à 2 % moins chers que dans les zones rurales. Cela représente une différence de 4 à 6 centimes d’euros au litre. En zone urbaine, les stations-services sont relativement proches les unes des autres, ce qui les place directement en concurrence. Ainsi, "elles peuvent pratiquer des prix plus bas car elles tirent parti de volumes vendus plus importants", souligne l'INSEE.

Autre enseignement de cette étude, les tarifs sont plus bas dans l'Auxerrois que dans la zone du Sénonais ou du sud de l'Yonne. Par exemple, la zone d'Avallon est l'une des plus chère au niveau régional pour le gazole (entre 1,42 et 1,44 € le litre entre le 1er janvier et le 12 octobre 2021), alors que les prix dans l'Auxerrois sont plus bas (entre 1,40 et 1,41 € le litre).