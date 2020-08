Yonne : la route entre Pourrain et Villefargeau barrée pendant un mois dès le 31 août pour refaire la chaussée

Dès le 31 août, il ne sera plus possibles de rejoindre Auxerre et Toucy par la D965. Le département entame un mois de travaux pour refaire la route très fortement abîmée. Il faut refaire toute la chaussée. Des déviations sont mises en place pour les voitures d'une part et les camions d'autre part.

Pourquoi ces travaux sont-ils nécessaires ?

Comme beaucoup de routes, la D965 souffre de la circulation des voitures et des poids-lourds. Ils sont près de 6 000 à l'emprunter chaque jour. Le bitume se dégrade et des trous peuvent apparaître. Mais ces travaux sont aussi la conséquence de la sécheresse de l'été dernier. Elle a fait bouger les sols et a provoqué des déplacements légers de terrain. La route s'est alors affaissée par endroit. "C'est une route dangereuse, souligne Roger Prigno, le maire de la commune de Pourrain. Il en allait de la sécurité de faire des travaux sur cette route. Ceux qui n'étaient pas des habitués, qui peuvent se retrouver en excès de vitesse, peuvent se retrouver facilement dévier lorsqu'il y avait un trou ou une bosse. Et il y en a beaucoup !"

En quoi consistent les travaux ?

Le Conseil départemental a décidé de refaire toute la chaussée sur un premier tronçon de 1,1 kilomètre. Elle sera creusée sur 60 cm, la couche d'argile présente en dessous sera traitée pour la rendre plus stable. Enfin, le béton sera recoulée pour permettre de nouveau la circulation. Les travaux vont durer un mois, jusqu'au 2 octobre et coûtent 560 000€ au département. Deux autres parties de la D965 seront aussi refait dans les trois années à venir, une fois que les budgets seront disponibles.

Quelles déviations sont mises en place ?

Pour être plus efficace, le département a choisi de couper entièrement la circulation sur la départementale. Mettre en place une circulation alternée aurait rallongé la durée des travaux de un ou deux mois. Alors des déviations ont été mises en place au nord de la D965. Par Lindry pour les voitures et par Aillant sur Tholon pour les poids-lourds pour rejoindre directement Toucy comme indiqué sur cette carte.