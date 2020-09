Yonne : le plan de relance ferroviaire va-t-il relancer les petites lignes de train dans le département ?

4,7 milliards d'euros consacrés au ferroviaire ! C'est l'annonce du Premier ministre Jean Castex ce jeudi 3 septembre pour son plan de relance de l'économie face à la crise sanitaire. Des sous destinés à financer le fret ferroviaire, le train de nuit... Et les petites lignes ! Dans l'Yonne, elles sont nombreuses à avoir fermé ces dernières années. Il n'en reste plus beaucoup, comme celles du Morvan entre Auxerre et Avallon/Clamecy.

Ce plan va-t-il permettre d'améliorer ces lignes existantes voire d'en financer de nouvelles dans le département ? Et bien non, ça ne va rien changer affirme Michel Neugnot, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge des transports. "Dans l'Yonne, il y a très peu de dessertes fines, détaille-t-il. Ces lignes, comme celles entre Auxerre et Avallon/Clamecy, sont en bon état et ne demandent pas énormément de travaux sur les dix prochaines années. Ces travaux étaient assumés, qu'il y ait un plan de relance ou non."

L'Yonne "très peu concernée" par le plan de relance sur le plan ferroviaire

Même s'il ne faut "pas minimiser ce qui a été annoncé côté ferroviaire" dans ce plan de relance, Michel Neugnot réaffirme que l'Yonne "est très peu concernée de par les caractéristiques de son réseau". Et ajoute : "Il y a eu en matière ferroviaire une vie avant le plan de relance, et il y en aura une aussi après. C'est un coup de boost donné par le gouvernement sur un certain nombre de directions, mais il y a des territoires qui sont beaucoup plus concernés que le notre. Si vous prenez le centre de la France qui a 60, 70% de ses lignes en desserte fine, il va être beaucoup plus impacté qu'une région comme la Bourgogne-Franche-Comté qui est déjà traversée historiquement par des grandes sous responsabilité d'investissements de la SCNF."

Un plan de relance ferroviaire qui ne devrait pas changer la donne dans l'Yonne : Cédric Journeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) en Bourgogne-Franche-Comté le regrette. "La plupart de nos petites lignes dans l'Yonne ont été rénovées il y a une dizaine d'années, en particulier celles du Morvan, en 2010 et 2011. Donc il est vrai que ce plan n'aura aucune incidence pour ces axes." Pour le président régional de la Fnaut, "rajouter du financement sur ces petites lignes qui existent déjà dans l'Yonne ne servirait pas à grand-chose, si ce n'est de permettre d'augmenter la vitesse du trajet, mais il n'y a pas forcément besoin de dizaines de millions pour y parvenir".

Et pourquoi pas rouvrir la ligne Saint-Florentin-Troyes ?

Néanmoins, Cédric Journeau a bien sa petite idée pour relancer une ancienne petite ligne qui ne roule plus depuis un moment : celle entre Saint-Florentin et Troyes (Aube), fermée depuis 1996. "Là, il y aurait peut-être une opportunité de rouvrir cette ligne avec un mode de transport en commun ferroviaire. Il y a quand même beaucoup de flux entre Troyes et Auxerre, entre l'Aube et l'Yonne. Ça peut être intéressant. Même si cela dépend des volontés politiques, avec deux régions impliquées comme le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Surtout qu'il ne s'agit pas d'une ligne prioritaire dans l'ensemble du réseau BFC."

Pour ce qui est du fret ferroviaire, "on pourrait rouvrir, en coopération avec les coopératives agricoles, un petit bout de ligne qui a été fermé il y a à peu près un an, qui part d'Étais-la-Sauvin dans l'extrême-sud de l'Yonne et qui va jusqu'à Clamecy dans la Nièvre" avance Cédric Journeau. "Ce petit bout de ligne de 15 km était une ligne de desserte fine ferroviaire, qui desservait un silo à céréales de 30 000 tonnes. Aujourd'hui, malheureusement, la ligne est fermée, et ce sont des dizaines et des dizaines de camions qui transitent sur nos routes à la place du train de marchandises, et qui engendrent des difficultés localement."