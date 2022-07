Yvelines : l'inauguration du tramway T13 perturbée par des manifestants

D'un château royal à l'autre, mais en silence s'il vous plaît. Le nouveau tramway, le T13 qui traverse les Yvelines de Saint-Cyr l'Ecole à Saint-Germain en Laye, ne fait pas que des heureux. Antoinette, porte parole du collectif CAC Nuisances Sonores Bailly Noisy, était présente avec son collectif dès le début de l'inauguration. "Ça fait dix ans qu'on nous dit qu'on va avoir un tram silencieux, et on était contents. Mais depuis début mai, on s'est rendu compte que finalement il était très bruyant, avec des pics de 80, 85 DB. Il passe devant beaucoup d'habitations."

On est pour le tram, à 30 km/h, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit - Antoinette

En effet, la particularité de ce T13 est d'être un "tram train" car il emprunte les rails de la Grande Ceinture Ouest du Réseau National Ferré, mais aussi des voies de tram en milieu urbain. Mais la portion de Noisy-le-Roi et Bailly, dans la plaine de Versailles, est celle où les pics de vitesse peuvent atteindre les 100 km/h. Une vitesse qui pour ces riverains provoquent des nuisances sonores, sur des amplitudes horaires très larges, entre 5 heures 30 et minuit.

Les manifestants contre la nuisance du T13 devant le château de Saint-Germain-en-Laye où démarrait l'inauguration du tramway. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

La présidente de la région du conseil régional Ile-de-France, Valérie Pécresse, a reconnu ce "problème de bruit" et a promis des mesures. "Nous allons faire en toute transparence, la mesure du bruit au droit des habitations, et on va explorer toutes les pistes pour le réduire." Si la solution de réduire la vitesse ne lui semble pas idéal, "car il ne faut pas que le tramway perde son efficacité", Valérie Pécresse émet l'hypothèse de "protections anti-bruit très basses, qu'on met le long des rails et qui absorbe le bruit des roues".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais ces propositions n'ont pas suffi à apaiser les manifestants, qui ont perturbé le trajet inaugural du tramway en bloquant les voies pour faire entendre leur colère. Un trajet de 30 minutes qui aura donc duré deux heures, ce qui a exaspéré de nombreux usagers dans la rame, comme France. "Avant on avait le fret qui passait sur ces voies, et ça faisait vraiment du bruit. Là, il ne faut pas exagérer, on n'entend rien ! Ça passe vite, et puis c'est tout, c'est l'affaire de quelques secondes." Pour elle, ces blocages n'ont "aucun sens" et ralentissent tout le monde : "Je ne comprends pas, on devrait se réjouir d'avoir ce tram, et il y en a toujours qui râlent !"

Un constat partagé par Diane, 18 ans, habitante de L'Etang-La-Ville. "Quand on achète une maison en bordure de voie ferrée, on sait à quoi s'attendre. Moi j'habite dans un immeuble qui se trouve devant une départementale, et je ne me plains pas que tous les jours, des voitures passent sous les fenêtres de mon salon à 50 km/h ! La voie ferrée était là avant eux, ils savaient qu'un tram serait mis en service, donc ils peuvent toujours vendre leur maison."

Une nouvelle ligne pour 21 000 passagers par jour

Au total, la liaison de 18,8 km compte 12 stations, dont celle du Camp-des-Loges, encore pour un temps base arrière du club de football Paris-Saint-Germain, et Saint-Nom-la-Bretèche, l'une des communes les plus aisées de France, connue aussi pour son golf. Un arrêt "Allée Royale" dessert l'extrémité Ouest du parc du Château de Versailles. Ce T13 est censé accueillir 21 000 passagers quotidiennement, un chiffre très faible par rapport aux dizaines de millions d'usagers qui empruntent chaque année certaines lignes de tramway à Paris.

Mais pour le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, ce tramway va permettre deux choses : de fluidifier les mobilités "sur un territoire très étendu avec une géographie complexe" et de rendre sa ville attractive. Ainsi le T13 permettra de "relier des quartiers uniquement accessibles en voiture ou en bus, et ainsi dédensifier les circulations automobiles et routières". Mais surtout, le tramway va drainer tout un public vers Saint-Germain-en-Laye, ses commerces, son château, "beaucoup d'attractivité patrimoniale et culturelle", souligne le maire. "Dimanche soir, il y avait 3000 personnes dans le parc du château pour écouter l'Orchestre national d'Île de France, peut-être que demain le public viendra en tram pour profiter de ce genre d'événement."