Yvelines : les premiers radars sonores installés dans la vallée de la Chevreuse

De nouveaux radars font leur apparition sur le bord des routes. Des radars sonores sont testés à partir de ce mardi dans la vallée de la Chevreuse, dans les Yvelines, marquant le début d'une expérimentation de deux ans lancée par le gouvernement. Il s'agit de lutter contre les nuisances sonores de certains véhicules liée à "des régimes manifestement excessifs ou à des véhicules « trafiqués »", indique le Ministère de la Transition écologique dans un communiqué.

Les trois premiers radars ont été installés sur la RD46 à Saint-Lambert-des-Bois, dans les Yvelines. Cette petite commune de la vallée de la Chevreuse est très fréquentée par les motards le week-end. "C'est une première mondiale, se réjouit Jean-Noël Barrot, député Modem des Yvelines, à l'origine de ce projet. "Cette innovation est née de la mobilisation des élus locaux, exaspéré par le bruit considérable des deux-roues, qui pour certains, trafiquent leur pot, pour émettre plus de bruit".

Amende de 135 euros

Ces radars, perchés en haut d'un mât, sont équipés de caméras et de micros. Ils sont capables de capter le son ainsi que son origine et de procéder à une verbalisation automatique. Pendant les trois premiers mois de tests, aucune infraction ne sera constatée. Mais ensuite, les conducteurs de véhicules trop bruyants écoperont d'une amende de 135 euros (minorée à 90 euros en cas de paiement dans les 15 jours)

"Le niveau sonore au-dessus duquel l’infraction pourra être constatée sera fixé par un arrêté modifiant le code de la route, à l’issue de la première phase de l’expérimentation", précise le Ministère de la Transition écologique. Un seuil de 90 décibels sera testé durant cette première phase. Une dérogation sera prévue pour certains types de véhicules, notamment certains véhicules anciens ou les véhicules agricoles.

Bientôt des radars à Paris

L'expérimentation se déroulera également dans six autres collectivités françaises, dont les villes de Paris, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). A Paris, deux radars seront installés à partir du mois de février dans les 17e et 20e arrondissements. En fonction des résultats de l’expérimentation, des dispositifs de radars sonores pourront être déployés sur l’ensemble du territoire national si une disposition législative l’autorise.

"Le bruit a un coût très concret pour nos concitoyens", souligne Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, citée dans le communiqué. "Des réglementations existent déjà mais la généralisation des contrôles est un levier essentiel pour lutter efficacement contre cette source de pollution, en particulier sur la voie publique", a-t-elle ajouté.