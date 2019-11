Zéro alcool au volant : les professionnels du vin de Provence divisés sur l'idée du ministre de l'Agriculture

PACA, France

Depuis dimanche, l'idée d'une interdiction totale de boire de l'alcool avant de conduire est relancée. Le ministre de l'agriculture préconise de réduire le le taux d'alcoolémie à 0 g/l d'alcool dans le sang au lieu de 0,5 aujourd'hui. "Lorsqu'on conduit, on ne boit pas" affirme Didier Guillaume. Aujourd'hui en France, la limite est à 0,5 g/l, soit l'équivalent de deux verres de vin. Au gouvernement, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn a déjà réclamé un décret pour une telle mesure.

Cette idée met en colère de nombreux viticulteurs de Provence. "On frappe encore sur la viticulture, s'insurge Jean-Luc Jauffret, président de la Fédération des Caves coopératives des Bouches-du-Rhône. Je ne dis pas que ce n'est pas dangereux, l'alcool. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui a bu un verre ou deux de rouge ou de rosé soit dangereux sur la route".

Le zéro alcool au volant plutôt qu'un mois sans alcool

Mais tous les professionnels du secteur ne protestent pas de la même façon. "Je préfère encore ça au mois entier sans alcool", affirme Jean-Jacques Bréban, président du conseil interprofessionnel des vins de Provence. Une campagne pour inciter les Français à renoncer à tout alcool en janvier serait prête à être diffusée. Mais selon le site Vitisphère, le président de la République aurait déclaré lors d'un déjeuner avec les producteurs de champagne son opposition à un "janvier sec".

Depuis 2015, les jeunes conducteurs en France doivent déjà respecter un taux d'alcool dans le sang à 0,2 g/l. La République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie ne tolèrent aucune présence d'alcool dans le sang au volant. D'autres pays ont une législation légèrement plus permissive : en Estonie, en Suède et en Pologne, le taux ne doit pas excéder 0,2 g/l.