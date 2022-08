ZFE à Marseille : comment obtenir sa vignette Crit'Air ?

Le vignette Crit'Air devient indispensable pour circuler dans le centre-ville de Marseille à partir de ce jeudi 1er septembre et la mise en place de la ZFE (Zone à faible émission) dans toute une partie de la ville. près d'un Marseillais sur trois n'aurait pas encore sa vignette Crit'Air. Pour commander, vous avez besoin d'un moyen de paiement, de votre carte grise et d'une connexion internet.

Une vignette coûte 3,70 euros

Il faut se rendre sur le site internet gouvernemental certificat-air.gouv.fr. Il suffit d'y rentrer quelques informations disponibles sur la carte grise du véhicule : votre numéro de plaque d'immatriculation, la date de la première mise en circulation du véhicule, ainsi que vos informations personnelles (nom, prénom, courriel, adresse). Les vignettes ne sont pas gratuites, comptez 3,70€ par véhicule.

Le sésame arrive par la Poste quelques jours après la commande. En attendant, en cas de contrôle, vous pouvez présenter un certificat temporaire. Celui-ci arrive directement par mail, quelques minutes après votre commande.

Les vignettes Crit'Air classent les véhicules en six catégories, de zéro à cinq, en fonction de leur ancienneté et de leur carburant. Les voitures récentes, électriques, les moins polluantes arborent une vignette numérotée 0, verte. Pour les diesels les plus anciens, c'est un Crit'Air 5, de couleur noire.

Une vignette indispensable dès ce jeudi dans le centre de Marseille

À partir de ce jeudi 1er septembre, la ZFE est mise en place à Marseille. Le périmètre s'étend sur 19,5 km² dans le centre-ville. Cette Zone à Faible Emission exclue les véhicules catégorie 5 et ceux qui ne peuvent pas prétendre à une vignette (car trop anciens) dès ce jeudi, pour réduire la pollution. Les véhicules interdits sont passibles d'une amende entre 68 et 135 euros.

Une phase de pédagogie est cependant promise pour les premiers mois après la mise en place de la ZFE. Afin d’informer les riverains du périmètre concerné, "une importante campagne de communication a été déployée", précise la Métropole, avec la distribution d’un dépliant d’information dans toutes les boîtes aux lettres de la zone mais aussi une campagne d’affichage à destination de l’ensemble des automobilistes. 300 panneaux de signalisation ont également été installés aux entrées et sorties du périmètre.

Attention, à compter du mois d’octobre, un dispositif de verbalisation "pourra être mis en place par les forces de police nationale et municipale", précise la Métropole.

Le périmètre de la ZFE à Marseille © Radio France - Métropole Aix-Marseille

L'année prochaine, en septembre 2023, la mesure s'étendra aux véhicules Crit'Air 4, puis aux véhicules avec une vignette Crit'Air 3 l'année suivante.