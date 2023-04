ZFE à Metz : le casse-tête de la zone à faibles émissions qui verra le jour d'ici 2025

Les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation à Metz à partir de 2025. L'agglomération est concernée par la mise en place d'une ZFE , une zone à faibles émissions, prévue par la loi Climat et Résilience, dans les villes de plus de 150.000 habitants. Les véhicules avec une vignette Crit'air n°3 (diesel avant 2011 et essence avant 2006) ou plus ne pourront plus se rendre à Metz, sous peine d'une amende.

Un périmètre à définir

Pour le moment, on ne sait pas encore à quoi ressemblera cette ZFE. L’Eurométropole de Metz est au tout début de la réflexion. Elle attend notamment les résultats d’un état des lieux de la situation, pour prendre des décisions.

L’objectif est de présenter des scénarii et un périmètre avant l’été. "Sachant que le périmètre de la ZFE doit couvrir, au minimum, la moitié de la population de la métropole, cela veut dire qu’on aura globalement, je pense, quasiment tout Metz, Woippy, Montigny, le Ban-Saint-Martin… Enfin, les zones agglomérées autour de Metz. Et puis, il y a aussi le sujet des véhicules susceptibles de rentrer dans le territoire", avance Béatrice Agamennone, adjointe au maire de Metz, et vice-présidente de l'Eurométropole de Metz, en charge des mobilités.

"Quasiment un citoyen sur trois ne pourra pas circuler dans les ZFE"

Si les contours de cette ZFE ne sont pas encore connus, les automobilistes s'interrogent. En janvier 2022, 33,4% des véhicules particuliers de Moselle avaient des vignettes Crit’air 3, 4, ou 5 (Metz 30%, Woippy 37%), selon les chiffres du ministère de l’Ecologie et de l’Insee.

L’idée d’une ZFE à Metz inquiète aussi une partie des professionnels. Certains livreurs par exemple, ont anticipé et ont renouvelé leur parc de véhicules. Mais d’autres risques d’être pénalisés, estime la Fédération nationale des transports routiers (FNTR).

"Nous sommes très inquiets car il y a beaucoup de règles qui diffèrent. Il y a Metz, mais d’une ville à l’autre la réglementation sera différente. Donc comment vont s’organiser les gens qui travaillent, notamment les chauffeurs ? Comment vont réagir les gens qui ont un véhicule qui sera interdit de circuler ? Aujourd’hui, quasiment un citoyen sur trois ne pourra pas circuler dans les ZFE. Je pense qu’il faut que ce soit harmonisé au niveau national", dit René Ciolek, le secrétaire général de la FNTR en Moselle.

"Pas de mesures écologiques sans justice sociale"

"Il ne peut pas y avoir de mesures écologiques sans justice sociale", estime aussi Denis Marchetti, élu EELV à Metz et à l’Eurométropole. "Nous sommes extrêmement prudents avec cette mesure et on prend une certaine distance si elle est appliquée de manière brutale au 1er janvier 2025, sans concertation préalable, sans anticipation et sans accompagnement des ménages", dit-il.

"Il faut des aides à l’acquisition de nouveaux véhicules. Pourquoi pas une tarification sociale sur les transports en commun. Mais on ne peut pas laisser les gens sans solution du jour au lendemain. Je pense qu’on peut essayer de voir où habitent les gens qui ont des vignettes Crit’air 3, 4 et 5 et essayer de faire du sur mesure, pour développer des solutions de mobilité pour ces personnes-là", poursuit Denis Marchetti.

L'épineuse question de l'A31

Pour l’instant, il reste encore beaucoup de questions autour de la mise en place de cette ZFE. Notamment la question du contrôle . Autre grande question, celle de l’autoroute A31 qui traverse la ville. "L’A31, c’est la difficulté principale de ce dossier", reconnait Béatrice Agamennone.

"Autant on peut limiter les accès sur les grands axes de transit de la métropole, les routes départementales, etc… Autant, on ne doit pas limiter la circulation sur l’axe international qu’est l’A31. Il faudrait proposer des alternatives de circulation. C’est le cas à Strasbourg, où les véhicules polluants doivent faire le tour de l’agglomération. Nous, nous n’avons pas cette possibilité-là, sauf par la rocade Est mais il y a un urbanisme important autour de la rocade, au Sud de Metz. Donc c’est un sujet pour nous et on n’est pas la seule collectivité avec un sujet d’axe international qui est sur notre territoire. Le ministère de la transition écologique a été saisi de ce point-là", poursuit l’adjointe au maire de Metz.

Dans l’idéal, l'Eurométropole de Metz aimerait lancer une concertation avec les élus de la métropole, les partenaires et les acteurs locaux d'ici la rentrée de septembre, pour que la mise en place de cette ZFE se passe au mieux.

Les autres ZFE en France

Onze métropoles de France ont déjà mis en place une ZFE. Dans le Grand Est, celle de Reims est en place depuis septembre 2021, et celle de Strasbourg depuis le 1er janvier 2023. Une quarantaine de Zones à faibles émissions devraient voir le jour d'ici à 2025 dans l'ensemble de la France.

