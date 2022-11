ZFE à Strasbourg : pas de contrôles automatiques des véhicules avant 2024

Dans environ 50 jours, la zone à faible émission , la ZFE, va (vraiment) entrer dans la vie des habitants de l'Eurométropole de Strasbourg. Ce premier janvier 2023, 10.000 véhicules classés critère 5 ou non classés n'auront plus le droit de circuler dans les 33 communes de l'agglo. C'est environ 3% du parc automobile.

L'Eurométropole promet, sur fond d'inflation et de hausse des prix de l'énergie dont l'essence, de revoir à la hausse ces aides aux ménages pour changer de voiture. Ce sera fait d'ici février 2023. "Nous sommes conscients de la situation économique et sociale qui pèse aujourd'hui sur les ménages et entreprises donc le dispositif doit évoluer pour tenir compte des problèmes de pouvoir d'achat et faire en sorte que le reste à charge soit encore un peu plus bas" explique Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole.

L'agglomération promet aussi d'augmenter le nombre de dérogations possibles pour rouler avec un véhicule interdit ou non classé. Désormais, les Pass ZFE 24h seront plus nombreux. Il permettront à des personnes utilisant occasionnellement un véhicule interdit de circuler 24 fois 24h dans l'année. Et il seront accessibles par exemple aussi aux touristes qui n'auraient pas de vignette, ou aux automobilistes étrangers.

Ces pass dérogatoires seront téléchargeables quasi instantanément via un site internet dédié, mis en ligne dès le début du mois de décembre.

Peu de moyens de contrôle

En revanche, l'Eurométropole reconnaît n'avoir aucun moyen de contrôle automatisé des véhicules qui rouleront dans l'agglo dès le premier janvier. Les systèmes de lecture de plaque d'immatriculation dont la conception est gérée par l'Etat ne seront en effet disponibles au mieux que mi 2024.

"C'est très décevant, parce que nous partons tous d'une loi climat et résilience, avec l'Etat qui a insufflé cette politique ZFE, il a eu raison d'y aller, mais il ne nous donne pas les moyens de contrôle qui sont maintenant attendus et demandés depuis 2019. Nous n'avons pas les moyens de contrôles dédiés à la ZFE. Nous continuons à la demander à l'Etat qui parle de 2024. C'est un horizon encore très lointain" reconnaît Pia Imbs.

En attendant, l'Eurométropole ne peut qu'espérer des opérations de contrôle à l'ancienne par la police ou compter sur le civisme de ses habitants.

La campagne de communication prévue par l'Etat sur le déploiement des ZFE n'est quant à elle pas prévue avant.... le 2e trimestre 2023.