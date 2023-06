ZFE à Toulouse : de plus en plus de voix pour demander un report pour les Crit'air 3

La Zone à Faibles Emissions (ZFE) est entrée en vigueur à Toulouse le 1er mars 2022. Mais la prochaine échéance, va toucher de nombreux automobilistes. Et la date approche c’est le 1er janvier 2024, ce jour-là ce sont les voitures Crit'air 3 qui seront exclus dans la ZFE. Cela représente près de16,2% du parc roulant, c'est-à-dire 47.000 véhicules pour Toulouse Métropole.

Avant ça, il y avait eu trois étapes déjà : l’interdiction le 1er mars 2022 des fourgonnettes, fourgons et poids lourds vignette Crit’air 5 et non classés. 1er septembre 2022 : les mêmes véhicules utilitaires et les poids lourds certifiés Crit'air 4 et pour le grand public. Et puis l’interdiction au 1er janvier 2023 : tous les véhicules certifiés Crit’air 4, 5 et non-classés. Pour faire passer ces trois étapes, la ville de Toulouse a mis en place une ribambelle de dérogations

Dispositif de l’Etat pas assez finalisé

Mais la prochaine étape, fixée dans six mois - le 1er janvier 2024 - risque d’être la plus compliquée à mettre en place. De partout des voix s’élèvent pour demander un report. La présidente socialiste de la Région Occitanie Carole Delga explique "qu’il doit y avoir un accompagnement pour les personnes qui ont aujourd’hui une voiture polluante. Il faut retarder la mise en application des ZFE parce que le dispositif de l’Etat n’est pas assez finalisé".

Les 4 députés LFI-Nupes de Haute-Garonne disent plus au moins la même chose. "Messieurs Macron et Moudenc doivent revenir sur leur dispositif injuste socialement et absurde en matière de planification écologique", indique le député François Piquemal sur son compte Twitter. Les quatre députés insistent : "Un contre-sens écologique doublé d'un risque d'aggravation de la fracture territoriale : les habitants de la zone périurbaine ou rurale ne pourront plus venir à Toulouse travailler, se faire soigner, sortir..." Et donc les quatre députés lancent une campagne demandant la suspension de la ZFE.

Et même Jean-Luc Moudenc semble être pour un report, de peut-être un an, pour avoir le temps de mettre en place toutes les aides aux automobilistes qui devront laisser leur voiture de plus de 14 ans. L’idée globale c’est qu’on ne prenne pas seulement l’âge de la voiture en compte mais sa réelle pollution. Pour que le gros 4x4 neuf soit plus ( ou au moins autant ) pénalisé que la veille petite citadine. Le maire de Toulouse travaille depuis plusieurs mois au sein d’une mission de contrôle des ZFE. Il rendra un récapitulatif des propositions exprimées par le comité de concertation d'ici à la fin du mois de juin. Et il attend les décisions de l'Etat sur la question donnera ensuite son avis.

Enfin autre question pour le moment sans réponse : à quand les verbalisations et comment seront-elles menées. Pour le moment, le ministère de l’intérieur continue de botter en touche sur ce sujet impopulaire.