ZFE à Toulouse : les dérogations mises en place par la métropole pour circuler dans le périmètre

La ZFE, la zone à faibles émissions, comprend à Toulouse, l’intérieur du périphérique et, à la marge, une partie de la rocade ouest, de Tournefeuille et de Colomiers. Les forces de l'ordre seront pédagogiques et compréhensives en cette année 2023. Le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu a prévenu que les contrôles automatisés débuteront au second semestre 2024. Les contrevenants risqueront une amende de 68 euros. Le dispositif de contrôles s'appuiera sur la lecture automatisée des plaques d'immatriculation.

La ZFE concerne la ville intra-muros et la rocade ouest, pas le reste du périphérique. - Toulouse Métropole

Livreurs, commerçants, déménageurs, résidents, PMR

Des dérogations sont prévues par la métropole de Toulouse qui a la charge de mettre en place la Zone à faibles émission. À Toulouse, un pass petit rouleurs sera mis en place à la fin du mois de janvier pour les particuliers et professionnels qui se déplacent occasionnellement dans le périmètre. Il permettra de circuler au sein de la ZFE 52 jours par an , indépendamment de la vignette Crit'air. Cette dérogation aura une durée de trois ans.

Autre exemple de dérogation temporaire : pour les véhicules titulaires d’un abonnement stationnement résident en cours de validité (jusqu’à expiration des droits).

L'Etat prévoit aussi une dérogation permanente pour les véhicules affichant une carte "mobilité inclusion" ou une carte de stationnement pour personnes handicapées. Une dérogation est aussi prévue pour les véhicules de collection et ce pour l’ensemble des catégories.

Parmi les dérogations temporaires accordées par la métropole de Toulouse : sont concernés les véhicules BTP, frigorifiques, les camions citernes, les transports d’animaux vivants, les véhicules d’approvisionnement des marchés, les titulaires de cartes de commerçant en cours de validité ou autorisation denrées alimentaires venant livrer leur production ou approvisionner des marchés à l’intérieur du périmètre de la ZFE , les véhicules des professionnels du déménagement (les les déménagements à l'intérieur du périmètre), les véhicules affectés au transport de matières dangereuses, les convois exceptionnels.

les catégories de véhicules concernées par la ZFE toulousaine - Métropole de Toulouse