ZFE à Toulouse : quelles aides pour renouveler son véhicule ?

À Toulouse, la ZFE est en vigueur depuis mars 2022, dans un périmètre de 72km² comprenant le périphérique intérieur. Désormais, les véhicules, deux roues, camions et utilitaires les plus polluants n'ont plus le droit de circuler dans cette zone à faibles émission . Il s'agit des véhicules certifiés Crit'Air 4, 5 et non classés. L'État a créé ces ZFE pour réduire la pollution de l'air dans les grandes agglomérations et atteindre la neutralité carbone en 2050 en développant la mobilité propre.

Les aides de l'Etat

Pour encourager les Français à acquérir des véhicules plus propres, le gouvernement a mis en place des aides :

La Prime à la Conversion de l’État pour l’achat de véhicules peu émissifs, neufs ou d’occasion, (ou la location pour une durée d'au moins deux ans) en échange de la mise au rebut d'un ancien véhicule (Crit'Air 3, 4,5) ou pour un changement de motorisation thermique en un moteur électrique. Vous pouvez bénéficier jusqu'à 3.000 euros pour l'achat d'un véhicule Crit'Air 1 neuf ou d'occasion dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 127 g/km (ou 137 g/km si le véhicule a plus de six mois). La prime peut aller jusqu'à 7.000 euros dans la ZFE pour un bénéficiaire qui y réside ou y travaille, en fonction du revenu fiscal, pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf ou d'occasion.

Le bonus écologique de l’État : aide à l’achat ou à la location d’un véhicule à faibles émissions de CO2. Il peut s’agir d’un véhicule électrique ou hydrogène neuf ou d’occasion ou d’un véhicule hybride rechargeable neuf. Il est de 7.000 euros pour les ménages aux revenus les plus modestes.

Un prêt à taux zéro est proposé, pour l'achat d'un véhicule peu polluant, depuis le 1er janvier 2023, mis en place pour deux ans d’expérimentation dans les métropoles en dépassement des seuils.

Les aides de la métropole toulousaine

La métropole de Toulouse propose plusieurs aides pour encourager les automobilistes à se tourner vers des véhicules moins émissifs en dioxyde d'azote et en particules fines : aide à l’achat ou aide au changement de motorisation.

Ces aides, tout comme celles de l'Etat, sont attribuées sous conditions de ressources (le revenu fiscal, pour un particulier, doit être inférieur à 35.052 euros) en remplacement d’un véhicule polluant par un véhicule neuf ou d’occasion peu émissif, la location longue durée ou avec option d’achat d’un véhicule peu émissif, ou pour le changement de motorisation.

Le bénéficiaire est éligible sous réserve d’être propriétaire d’un véhicule polluant certifié Crit’Air non classé/5 ou 4. L’extension des aides aux véhicules avec une vignette Crit'Air 3 (exclus de la ZFE en 2024) fera elle l’objet d’une délibération qui sera présentée au conseil métropolitain de février.

Les aides de la région Occitanie

La région Occitanie propose un éco-chèque mobilité pour acquérir un vélo, une voiture électrique ou hybride rechargeable neuve ou d'occasion. Le montant de l'aide peut aller jusqu'à 5.000 euros, selon les ressources du ménage, pour l'achat ou la location d'un véhicule après la mise au rebut d'un véhicule polluant. L'aide concerne aussi les particuliers qui achètent un véhicule électrique d’occasion, jusqu’à 2.000 euros selon les ressources du ménage.