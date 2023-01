ZFE à Toulouse : un pneumologue du CHU salue cette mesure politique bénéfique pour la santé

La zone à faibles émissions, en vigueur à Toulouse depuis mars 2022, vise à chasser du centre-ville les véhicules les plus polluants, et à améliorer la qualité de l'air. Depuis les années 1980, les pics de pollution en rapport avec la circulation automobile ont des effets sur les crises d'asthme, selon plusieurs chercheurs et médecins. La pollution a aussi des effets sur les maladies cardio-vasculaires et certaines affections chroniques sont plus fréquentes en raison d'une mauvaise qualité de l'air. En France, la pollution de l'air extérieur, est responsable selon une étude de Santé Publique France, de 48 000 décès prématurés par an.

ⓘ Publicité

Dans ce contexte et avec la mise en place de la ZFE à Toulouse qui concerne désormais les particuliers, le professeur Alain Didier, pneumologue, chef du pôle des voies respiratoires au CHU, rappelle que "l'on ne peut qu'estimer un risque, ou un surrisque de morbidité, de mortalité liée à la pollution : on sait qu'un certain nombre de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), maladie pulmonaire chronique courante, sont liées ou aggravées par la pollution de l'air, quand on est exposé à des quantités de polluants importantes, ou à une pollution chronique. On voit également apparaitre des cancers du poumons chez des gens beaucoup plus jeunes qu'autrefois, il doit y avoir des effets de la pollution qui contribuent à générer ces maladies graves."

Pour lui, la ZFE à Toulouse est une bonne initiative : "la question qui se pose c'est quel va être son impact réel sur la qualité de l'air ? " Ce qui est rejeté dans l'atmosphère par les automobiles c'est surtout des dioxydes d'azote et des particules fines. "C'est surtout lié à la vétusté des automobiles", analyse le professeur Alain Didier. "C'est à dire que les véhicules les plus récents produisent manifestement moins de polluants de ce type, on voit sur les relevés d'Atmo Occitani e que ces polluants ont tendance à se stabiliser voire à diminuer pour le dioxyde d'azote et ça c'est vraiment lié à la modernisation du parc automobile, alors que le nombre de véhicules augmente."

Aller plus loin et promouvoir les alternatives à la voiture

Pour le professeur Alain Didier, il faut surtout développer les moyens de transports alternatifs, le vélo, les transports en commun : "je pense qu'en centre-ville, en dehors de limiter l'entrée en ville de certains véhicules, il faut aussi mobiliser les gens pour qu'ils utilisent les moyens de transport alternatifs pour les petits déplacements.

"Ce qui est démontré, c'est que dans le déplacement en vélo, on est moins exposé même si on suit un véhicule polluant, que si on est dans un habitacle de voiture dans un bouchon."

En 2019, le professeur Alain Didier faisait partie du collectif de médecins et de chercheurs signataires d'une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer les effets de la pollution de l'air sur la santé et appuyer les mesures prises afin d'améliorer la qualité de l'air.