La Fédération de la distribution automobile demande le report de la ZFE à Toulouse

La ZFE, la zone à faibles émissions lancée en mars dernier, va devenir concrète pour les particuliers en janvier à Toulouse. Jusque là seuls les poids lourds et utilitaires étaient concernés. Mais dans moins de deux mois, début janvier 2023, toutes les voitures diesel avec des vignettes Crit'air 4 ne pourront plus entrer dans Toulouse. Et dans un an ça sera au tour des vignettes Crit'air 3 (soit toutes les voitures diesel achetées avant 2011).

Mathieu Séguran, délégué général de la FEDA (fédération de la distribution automobile) était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi 7 novembre.

Crit'air 4, ça concerne quels véhicules ?

Des véhicules qui ne sont pas si vieux que ça, qui datent des années 2000, qui sont parfaitement fonctionnels, qui sont utilisés par la majorité de nos concitoyens et que l'on va obliger forcément à changer de véhicules.

Ça représente quelle part de véhicules en France ?

Environ 35 % des véhicules.

Après les véhicules Crit'air 4, les Crit'air 3 seront interdits dans la ZFE de Toulouse à partir de 2024. Là aussi, ça concerne beaucoup de monde, encore plus de monde de fait ?

Pour Toulouse, c'est vraiment une vraie catastrophe parce que la Métropole a communiqué sur le fait que 45.000 véhicules, soit 16 % du parc roulant, seraient concernés en 2024. Sauf que ce chiffre, il est largement sous-estimé parce qu'il ne correspond pas aux données officielles du ministère de la transition écologique. En réalité, les véhicules concernés représentent 35 % du parc roulant de la métropole de Toulouse, soit 144.000 véhicules. Et ça, c'est des sources ministérielles. Et si on considère les intercommunalités voisines situées à moins de 20 kilomètres de la ZFE, ce chiffre monte à 199.000 véhicules.

On parle tout de même du réchauffement climatique... Vous, vous dites que c'est une catastrophe dans l'accompagnement des automobilistes ?

Les professionnels dans l'automobile, et les utilisateurs de la route sont bien conscients de la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique. Le problème, c'est la brutalité de la mise en place de ces aides. Des ZFE qui n'ont pas du tout été concertées avec les premiers intéressés, c'est-à-dire les automobilistes. Là, je ne parle pas simplement de la ZFE de Toulouse. Mais d'ici 2024, potentiellement, c'est 75 % du parc qui ne pourra plus rouler. Comment on fait avec à peine 66.000 bornes électriques en France ?

Quand on est automobiliste, on peut encore espérer revendre son véhicules bientôt banni de la ZFE ?

Ça va être très difficile. Comment est-ce que vous voulez faire changer des véhicules à des gens qui n'ont pas forcément les moyens ? Je rappelle que selon une étude parue en février 2022, un automobiliste sur deux ne pourra pas changer de véhicule. Nous, ce que l'on sait, ce que l'on dit et ce que l'on préconise, c'est qu'une transition qui soit un peu plus progressive pour que les aides de l'État soient vraiment là, qu'elles ne se contentent pas d'être de 6.000 ou 7.000 euros.

À Toulouse, l'aide qui est donnée par la métropole pour un véhicule léger neuf, c'est entre 4.000 et 6.000 euros. C'est beaucoup d'argent. Le problème, c'est quand il y a 20. 000 euros à financer en plus pour des ménages qui sont à 200 ou 300 euros près tous les mois. C'est difficile.

Dans votre fédération, vous dites OK pour une transition écologique, mais il faut un décalage dans la mise en place des ZFE ?

Nous, ce qu'on demande, c'est un report de cinq ans pour qu'on ait suffisamment de bornes de recharge électrique pour que les gens puissent recharger leur véhicule. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet été, mais il y a eu des embouteillages monstres sur l'autoroute du Nord parce que les gens attendaient pour recharger leur véhicule.

Après, il faut que cette mesure soit comprise, parce qu'il faut bien se rendre compte que dans quelques mois, certains de vos auditeurs ne pourront plus accéder à Toulouse. Et ils vont prendre des amendes à l'entrée et à la sortie. C'est 38 euros à chaque fois.

Est-ce qu'on peut encore imaginer revendre sa voiture dans des zones éloignées de la ZFE ?

Le problème, c'est qu'il y aura 45 ZFE en France. Les automobilistes peuvent toujours essayer de revendre leurs véhicules à des gens qui n'iront pas à Toulouse, à Colomiers ou à Tournefeuille, mais ça paraît très compliqué. Donc la valeur vénale de leur véhicule va être considérablement diminuée. Et puis ceux avec un pouvoir d'achat faible : que vont-ils faire une fois qu'ils vont avoir revendu leur véhicule ? Essayer de racheter un véhicule encore plus cher ? Alors qu'ils n'ont pas les moyens...

Pour ceux qui vont pouvoir acheter un véhicule moins polluant, est ce que le marché auto va être en capacité d'absorber toute la demande à venir dans les prochains mois ?

Des véhicules d'occasion qui peuvent rouler, évidemment, oui, il y en a. Mais l'offre va se raréfier mécaniquement, surtout avec des normes qui sont de plus en plus restrictives. Et puis c'est reculer pour mieux sauter, si je puis dire. Le problème, c'est la brutalité. Ces zones de faible émission sont en fait des zones à forte exclusion. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter absolument.