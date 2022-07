ZFE dans la métropole de Grenoble : "Des dérogations ont été accordées", assure Cécile Cenatiempo

En charge de la qualité de l'air à la métropole de Grenoble, Cécile Cenatiempo était l'invitée du 6/9 de France Bleu Isère ce vendredi 1er juillet pour revenir sur la nouvelle étape de la ZFE, la zone à faibles émissions, dans une partie de la métropole grenobloise.

Une nouvelle étape de la ZFE, zone à faible émission, entre en vigueur à partir de ce vendredi dans une partie de la métropole de Grenoble. Les vignettes Crit'air 3 sont à leur tour interdites, pour les utilitaires, les poids-lourds et les véhicules de livraisons. Mais y aura-t-il des dérogations accordées ? Cécile Cenatiempo répond, elle est en charge de la qualité de l'air à la métropole de Grenoble et elle était l'invitée du 6/9 de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire concrètement ? Qui n'a plus le droit de circuler à partir d'aujourd'hui ?

Cécile Cenatiempo : Cette ZFE, elle est sur 27 des 49 communes métropolitaines. Aujourd'hui, ce sont les véhicules utilitaires légers et les poids lourds, c'est-à-dire des véhicules de transport de marchandises possédés soit par un particulier, soit une association ou un acteur économique. Et même les flottes publiques sont concernées parce qu'on s'applique nos propres règles. C'est la moindre des choses. Donc tous ces véhicules Crit'air 3 et par déduction les Crit'air 5 et les Crit'air 4 qui ont déjà été interdits il y a longtemps, ne peuvent plus circuler sur ce périmètre là.

Mais effectivement, vous l'avez dit, la voiture de monsieur et madame tout le monde a toujours le droit de circuler, même si elle est en Crit'air 3, 4 et 5 pour le moment. Même si ça arrivera aussi à un moment pour les voitures...

Oui, d'abord parce que la loi climat résilience qui a été votée il y a quelques mois, nous l'impose. Donc, à partir de 2023, effectivement, il y aura une zone à faibles émissions qui s'appliquera sur les véhicules de particuliers.

Pour les utilitaires et les camions, on a entendu nous sur notre antenne ce matin, des patrons, des artisans qui sont assez inquiets de cette nouvelle phase de la ZFE et qui demandent une certaine souplesse ou même des dérogations, le temps de changer leur véhicule. Qu'est ce que vous leur répondez ? Est-ce que ce sera possible ?

C'est déjà possible parce qu'en fait, on sort de 18 mois de concertation avec la chambre de commerce, avec les chambres consulaires et avec les acteurs économiques. 18 mois où l'on a écouté et entendu leurs difficultés. Mais nous, on a aussi un enjeu, celui de la qualité de l'air, avec des enjeux sanitaires forts. Je le rappelle, la pollution atmosphérique, c'est 135 décès par an sur la métropole liée aux émissions d'oxydes d'azote et 293 liées aux particules fines. Donc, il y a urgence à agir. On les a entendus, on les a écoutés, on a mis en place de nouvelles dérogations suite à ces 18 mois de concertation. Et je crois qu'aujourd'hui, alors on ne va peut-être pas satisfaire tout le monde, mais on est dans la situation la plus équilibrée où l'on prend en compte les enjeux de qualité de l'air tout en ayant pris en compte les difficultés qui sont réelles des acteurs économiques.

Parce qu'il y a des problèmes de livraison avec la crise sanitaire, avec la guerre en Ukraine...

C'est une cause de dérogation à un délai supplémentaire de 18 mois renouvelable si le véhicule est commandé mais pas disponible à la vente. Effectivement, on a mis un certain nombre de dérogations générales et ensuite on s'adapte. On essaie de s'adapter à la situation de chacun.

Et est-ce que, de manière générale, il y aura une période de tolérance, on va dire de souplesse ?

La réglementation s'applique à partir d'aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de l'année, on est sur une période dite pédagogique où, effectivement, il n'y aura pas de verbalisation. Il y aura simplement de la pédagogie pour expliquer à celles et ceux qui n'ont pas le bon véhicule, qu'ils n'ont pas le droit de rouler avec leur véhicule. Et à partir du moment où il y aura des verbalisations, l'amende sera de 68 euros.