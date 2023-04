ZFE de Rouen : deux associations déposent un recours demandant sa suspension

Ils veulent suspendre la ZFE, la zone à faibles émissions, de Rouen. L'association 40 millions d'automobilistes et la FEDA, la Fédération des équipementiers et distributeurs automobiles, déposent un recours devant le tribunal administratif de Rouen. Ils contestent notamment la cohérence de cette ZFE rouennaise et espèrent sa suspension d'ici à la fin de l'année.

ⓘ Publicité

Selon eux, la ZFE rouennaise se distingue en effet par son incohérence. "Il y a certaines villes, comme Déville, où vous avez d'un côté de la rue, une zone ZFE et de l'autre non. Quand vous descendez de Canteleu, sur l'autoroute, vous avez immédiatement un panneau d'interdiction, on fait quoi ? Demi-tour ?" se demande Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes.

Elle serait contraire aux principes de liberté, d'égalité et de cohérence, selon les deux associations. "Cela remet en cause la liberté d'aller et venir, qui est garantie par la Constitution", argue Mathieu Séguran, délégué général de la FEDA, qui estime que la Métropole de Rouen s'est précipitée pour adopter cette mesure : "On avait jusqu'à début 2025, là on a voulu aller vite, être les premiers, mais il y a eu de la précipitation, qui a amené à ces incohérences." Selon eux, la métropole de Rouen a refusé de les recevoir pour en parler.

La mère des incohérences, selon eux, étant le choix par le gouvernement de la vignette Crit'air comme seule boussole : "Ce n'est pas un indice de pollution, mais un indice d'âge. Une ancienne citadine vignette 3 pollue moins qu'un Porsche Cayenne qui est en vignette 1", détaille Mathieu Séguran.

Ils déposent donc un recours, qui devrait être examiné par le tribunal administratif de Rouen d'ici six à huit mois, et proposent à la place des ZFE un changement du contrôle technique. "On devrait mieux y contrôler les polluants, être plus stricts là-dessus, pour éliminer les gens qui s'occupent très mal de leur voiture, ou les plus vieilles. Au pire, on peut aussi proposer une intervention sur le véhicule pour le remettre dans les normes." Une évolution, dont ils tentent de convaincre les élus locaux, qui devrait tout de même faire augmenter de dix à quinze euros le prix du contrôle technique. "C'est mieux que de changer de voiture", conclut Pierre Chasseray.