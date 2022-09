Rouen : les opposants à la ZFE demandent à suspendre la mesure

Depuis le 1er septembre, la Zone à Faibles Emissions Mobilité (ZFE-m) est entrée en vigueur à Rouen ainsi que dans 12 communes de la métropole. Cette mesure vise à réduire la pollution et les particules fines émises par les voitures. Ainsi, les véhicules non classés, ceux qui n'ont pas de vignette Crit'air et les Crit’air 4 et 5 ne sont plus autorisés à circuler ni à stationner dans ces villes-là.

Une mesure "injuste"

Chez les manifestants, la colère gronde ce samedi 3 septembre. Ils se sont donné rendez-vous dans le centre-ville de Rouen. Parmi eux Pascale "j'ai des parents qui ont 86 et 83 ans, qui conduisent encore et qui ont une voiture Cirt'air 4, vous croyez qu'à leur âge ils vont changer de voiture, non ! Vous voyez des gens de cet âge-là prendre les transports en commun ? non !", s'insurge cette Rouennaise.

Les opposants à la ZFE demandent à suspendre la mesure. "Elle est injuste. Je ne comprends pas", réagit Hakim, habitant de Petit-Quevilly. "Moi j'ai fait les démarches pour les aides mais je ne peux pas avancer. Je n'ai pas les moyens et d'un côté on me dit j'ai le droit à tant, de l'autre j'ai le droit à tant et rien n'est sûr finalement", explique-t-il.

De son côté Jean-Marc dénonce une mesure visant à "isoler les ruraux". "Ceux qui habitent La Neuville-Chant-d'Oisel ou Tourville et qui ont des activités à Rouen, comment vont-ils faire ? De plus, comment les gens vont se soigner ? Les médecins après 15 ans d'étude ne s'installent pas en campagne mais en centre-ville et là on nous interdit d'y accéder", ajoute-t-il.

Isabelle habite à Charleval dans l'Eure. Elle vient à Rouen pour des soins à l'hôpital. "J'ai une voiture Crit’air 5 mais elle a passé le contrôle technique. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'argent pour m'en payer une nouvelle. Je vais me mettre en infraction", se désole-t-elle. La Métropole de Rouen a prévu en accord avec les autorités une période de tolérance jusqu'à mars 2023. A partir de ce moment-là des amendes seront dressées, de 68 euros pour les voitures, 135 pour les véhicules lourds.