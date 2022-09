ZFE de Rouen : posez vos questions à Nicolas Mayer-Rossignol

Depuis le 1er septembre, les véhicules porteurs de vignettes Crit'Air 4 et 5 sont interdits dans 13 communes de la métropole de Rouen.

France Bleu Normandie vous propose une émission spéciale ce lundi 5 septembre de 8h à 9h avec Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie autour de la ZFE. La Zone à Faibles Emissions Mobilité (ZFE-m) est entrée en vigueur le 1er septembre 2022 sur 13 communes du territoire. Objectif : mieux respirer au sein de la métropole.

Ce dispositif ZFE consiste à réduire fortement la pollution atmosphérique en ciblant notamment les véhicules les plus polluants, mais il suscite des oppositions. Nicolas Mayer-Rossignol reviendra sur la mise en place de ce dispositif et répondra à vos questions en direct ce lundi dans la matinale de France Bleu Normandie. Vous avez une question ? Appelez-nous au 02.35.07.66.66 et vous pourrez passer à l'antenne pour la poser directement à Nicolas Mayer-Rossignol.